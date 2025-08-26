San Sebastián de la Gomera: qué ver en el pueblo canario que ganó el Grand Prix 2025

La isla de La Gomera, considerada la más verde de Canarias, es un verdadero paraíso para quienes buscan paisajes salvajes, desconexión y buena gastronomía. Pero además, guarda un tesoro que ha recibido recientemente un reconocimiento internacional: San Sebastián de la Gomera, la capital insular, que se ha alzado con el Grand Prix 2025.
Si estás pensando en disfrutar de unos días en esta isla fascinante, no puedes pasar por alto dedicar unas horas a su capital. San Sebastián de la Gomera sorprende por su ambiente acogedor, su autenticidad y la ausencia de turismo masivo. Aquí, como recomiendan los locales, la clave está en dejar las prisas a un lado y recorrer con calma su casco antiguo, el último lugar de Europa donde Cristóbal Colón hizo una parada antes de cruzar el Atlántico.
Qué ver en San Sebastián de la Gomera
Fundada a mediados del siglo XV, esta localidad se desarrolló en torno a la desembocadura del barranco de la Villa y pronto se convirtió en un puerto comercial de gran importancia. Hoy, conserva un casco histórico colorido, pequeño y fácil de recorrer, que invita a perderse entre sus calles peatonales y casas tradicionales con balcones de madera.
Entre las paradas imprescindibles destacan:
La Torre del Conde: fortaleza medieval del siglo XV, refugio de los poderes señoriales durante la rebelión de los gomeros. Es la única torre que se mantiene en pie y se encuentra en el corazón de la bahía.
La Casa de Colón: la vivienda donde se alojó el navegante, hoy convertida en museo, con una colección de arte precolombino de origen peruano.
La Casa de la Aguada: célebre por su pozo, del que, según la tradición, Colón tomó agua para su viaje hacia el Nuevo Mundo.
La Iglesia de la Asunción: levantada sobre una antigua ermita, es uno de los símbolos religiosos más destacados del casco histórico.
La Ermita de San Sebastián: situada a las afueras y dedicada al santo que da nombre a la localidad.
La huella de Colón y el encanto de la Villa
Gran parte de la historia de San Sebastián de la Gomera gira en torno a Cristóbal Colón, y recorrer sus calles es como viajar atrás en el tiempo. La popularmente conocida como la Villa mantiene su esencia en cada rincón: patios tradicionales, fachadas pintorescas y un ambiente donde la vida transcurre sin prisas, lejos del turismo de masas.
Gastronomía gomera: sabores únicos
Antes de dejar la capital -y la isla- merece la pena disfrutar de su cocina. Aunque comparte con el resto del archipiélago las famosas papas arrugadas, la gastronomía gomera tiene platos propios que no te puedes perder. Entre ellos, el potaje de berros, uno de los más tradicionales, y el almogrote, una pasta elaborada con queso de cabra curado y mojo picón, de sabor intenso e inconfundible.
San Sebastián de la Gomera es mucho más que una parada histórica: es un destino que se vive en sus calles, se saborea en su gastronomía y se recuerda por su autenticidad. Una joya de Canarias que, tras conquistar el Grand Prix 2025, invita a ser descubierta con calma.