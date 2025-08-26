San Sebastián de la Gomera: qué ver en el pueblo canario que ganó el Grand Prix 2025

Si estás pensando en disfrutar de unos días en esta isla fascinante, no puedes pasar por alto dedicar unas horas a su capital. San Sebastián de la Gomera sorprende por su ambiente acogedor, su autenticidad y la ausencia de turismo masivo. Aquí, como recomiendan los locales, la clave está en dejar las prisas a un lado y recorrer con calma su casco antiguo, el último lugar de Europa donde Cristóbal Colón hizo una parada antes de cruzar el Atlántico.