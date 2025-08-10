¿Basada en hechos reales? Esto se sabe de la serie "Ángela" en Netflix

"Ángela", el nuevo éxito español de Netflix, ha conquistado a la audiencia con su intensa trama y las destacadas actuaciones de sus protagonistas. La serie, que sigue a una mujer dispuesta a todo por su familia, presenta un relato tan crudo y verosímil que muchos espectadores se preguntan si está inspirada en hechos reales. La narrativa, que explora la lealtad, la traición y la lucha por la supervivencia en un contexto de crimen organizado, ha generado gran curiosidad sobre el origen de la historia.
¿Está basada en una historia real?
La verdad es que, aunque "Ángela" resuena con la realidad social y emocional, la serie no está basada en una historia real. Se trata de una adaptación de la producción británica "Angela Black", una serie de televisión de seis episodios que se emitió en 2021 y que ya había cosechado un éxito similar.
El guion de la versión española toma los elementos clave de su predecesora, los adapta a un contexto y una cultura nuevos, y crea un thriller psicológico que, si bien es puramente ficticio, logra una conexión profunda con el público.
Una historia ficticia que se siente real
La producción es una adaptación libre de los guionistas británicos Harry y Jack Williams, quienes crearon la historia original como una exploración ficticia del abuso psicológico y la violencia de género. En su versión española, la trama fue trasladada con sensibilidad y precisión al contexto local por Sara Cano, Paula Fabra y Leire Albinarrate, tres guionistas que han logrado dotarla de un realismo tan impactante que ha llevado a muchos a pensar que se basa en hechos reales.
La historia sigue a Ángela (Verónica Sánchez), una mujer que aparenta llevar una vida estable junto a su esposo (Daniel Grao), pero que en realidad sufre un infierno puertas adentro. Todo cambia cuando aparece Eduardo, un supuesto antiguo compañero del instituto que comienza a desvelar secretos ocultos... aunque él tampoco es quien dice ser.
¿Por qué parece una historia real?
Aunque la historia no se basa en ningún caso específico, refleja patrones universales de violencia doméstica que muchas mujeres sufren en silencio. El guion, los diálogos y las actuaciones están diseñados con un nivel de detalle que genera una sensación de verdad emocional. Además, los escenarios reales —grabados en Bilbao, Mungia y Mundaka— aportan una estética reconocible que refuerza esa conexión con lo cotidiano.
Producción española con ADN británico
"Ángela" fue producida por Buendía Estudios Bizkaia y Atresmedia, tras el éxito previo de Mentiras, otra adaptación de una obra británica de los Williams. Con un tono de thriller psicológico, la serie se enmarca en un género cada vez más presente en la ficción española: el del suspenso doméstico, con historias que combinan tensión, drama íntimo y crítica social.
Entonces, ¿Ángela es real?
No, Ángela no está basada en una historia real. Sin embargo, su impacto reside precisamente en que reproduce situaciones tan verosímiles que podrían estar ocurriendo ahora mismo, en cualquier hogar.
Ese es, quizás, su mayor logro: convertir la ficción en una experiencia emocional real para el espectador.
¿Habrá segunda temporada de Ángela?
Por el momento, Netflix no ha confirmado una segunda temporada de "Ángela", pero dada su popularidad, no sería extraño que se anuncie una continuación próximamente.