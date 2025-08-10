¿Basada en hechos reales? Esto se sabe de la serie "Ángela" en Netflix

"Ángela", el nuevo éxito español de Netflix, ha conquistado a la audiencia con su intensa trama y las destacadas actuaciones de sus protagonistas. La serie, que sigue a una mujer dispuesta a todo por su familia, presenta un relato tan crudo y verosímil que muchos espectadores se preguntan si está inspirada en hechos reales. La narrativa, que explora la lealtad, la traición y la lucha por la supervivencia en un contexto de crimen organizado, ha generado gran curiosidad sobre el origen de la historia.