La influencer española Cristina Pedroche volvió a las redes y confesó por qué estuvo tanto tiempo ausente

Tras más de un mes desaparecida de Instagram, la presentadora española Cristina Pedroche ha vuelto a sus redes sociales para contar cómo vive la maternidad de su segundo hijo, Isai, junto a Dabiz Muñoz. La televisiva ha explicado por qué decidió apartarse y cómo se siente ahora.
Cristina Pedroche se tomó un respiro tras el nacimiento de Isai
Cristina Pedroche dio a luz a su segundo hijo, Isai, el pasado 17 de julio. Desde entonces, la presentadora decidió desconectar de redes sociales para centrarse en su vida familiar y en su propio bienestar.
"Claro que iba a volver, hay Pedroche para rato", escribió en Instagram, confirmando así su regreso tras semanas de silencio. Según explicó, necesitaba tiempo sin la presión de publicar y sin exponerse a comentarios dañinos.
El recuerdo de su primera maternidad y la presión en redes
Pedroche comparó esta experiencia con la de su primera hija, Laia, cuando compartió con detalle su proceso de maternidad:
"Hace dos años, cuando nació mi primera hija, no me di este tiempo, os conté muchas cosas, me abrí en canal cuando más vulnerable estaba… y ya sabéis que no me fue muy bien", confesó.
La presentadora reconoció que el odio recibido entonces la hundió más en el postparto, aumentando sus miedos e inseguridades. Esta vez, decidió blindarse: “Me ha venido muy bien estar este tiempo viviendo mi vida, sin compararme con nadie y dándome mis tiempos”.
"En casa, con moño y dando teta": así es su vida actual
Lejos de los focos, Pedroche ha compartido cómo son sus días de maternidad:
“En este tiempo solo he estado en casa, con moño y dando teta”.
“Me paso todo el día con uno, con la otra o con los dos a la vez en la teta”.
“El tándem está siendo precioso, pero duro e intenso también”.
Además, contó que la falta de “fotos buenas” también retrasó su regreso a redes, hasta que decidió mostrar simplemente su “verdad y felicidad”.
Un mensaje a quienes la apoyan y a quienes la critican
La presentadora agradeció el cariño recibido de quienes se preocuparon por ella, aunque también lanzó un recado a sus detractores:
"A quienes me mandan odio incluso cuando no subía nada, les recomiendo apuntarse a algún curso ahora que estamos en septiembre y os sobra el tiempo", comentó con ironía.
Cerró su reaparición con un mensaje conciliador: “Gracias a todos, a los que me deseáis el bien y el mal, os mando un abrazo muy fuerte y mucho amor”.
La maternidad, un tema central en su vida pública
Tras el nacimiento de Laia, Pedroche escribió un libro en el que relataba los altibajos de su embarazo y el postparto. En esta segunda maternidad, sin embargo, ha optado por una estrategia más reservada, limitándose a compartir momentos puntuales como el anuncio del nacimiento de Isai y el recibimiento en casa tras el hospital.