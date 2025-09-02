La influencer española Cristina Pedroche volvió a las redes y confesó por qué estuvo tanto tiempo ausente

La maternidad, un tema central en su vida pública

Tras el nacimiento de Laia, Pedroche escribió un libro en el que relataba los altibajos de su embarazo y el postparto. En esta segunda maternidad, sin embargo, ha optado por una estrategia más reservada, limitándose a compartir momentos puntuales como el anuncio del nacimiento de Isai y el recibimiento en casa tras el hospital.