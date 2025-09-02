La incómoda reacción de Sebastián Yatra al ser preguntado por la relación entre Aitana y Plex

El FesTVal de Vitoria ha dado inicio este lunes con la presentación de la nueva temporada de La Voz. El evento contó con la presencia de su presentadora, Eva González, y de los cuatro coaches: Sebastián Yatra, Mika, Malú y Pablo López. Sin embargo, más allá de las novedades del talent show, la atención mediática se centró en la reacción del colombiano al ser preguntado por su ex, Aitana, y la relación de esta con el joven artista Plex.