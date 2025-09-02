Secciones
La incómoda reacción de Sebastián Yatra al ser preguntado por la relación entre Aitana y Plex

El cantante colombiano fue consultado por la prensa durante la presentación de La Voz en el FesTVal. Pablo López intervino con humor para aliviar la tensión.

SEBASTIÁN YATRA. El colombiano fue sorprendido con una consulta sobre la relación de su ex, Aitana, y Plex.
Hace 2 Hs

El FesTVal de Vitoria ha dado inicio este lunes con la presentación de la nueva temporada de La Voz. El evento contó con la presencia de su presentadora, Eva González, y de los cuatro coaches: Sebastián Yatra, Mika, Malú y Pablo López. Sin embargo, más allá de las novedades del talent show, la atención mediática se centró en la reacción del colombiano al ser preguntado por su ex, Aitana, y la relación de esta con el joven artista Plex.

La pareja formada por Aitana y Plex ha dejado de esconderse en redes sociales, mostrándose juntos de forma natural, a diferencia de otras ocasiones en las que la cantante mantuvo su vida sentimental con mayor discreción. Además, durante su reciente concierto en Madrid, la exfinalista de OT 2017 sorprendió a sus fans al dedicar un guiño a Yatra mientras interpretaba Son mis amigos de Amaral. Cuando entonó el verso “Sebas se marchó a Buenos Aires”, acompañó la frase con un gesto llamativo que no pasó desapercibido.

Ante estos acontecimientos, los periodistas presentes en Vitoria intentaron conocer la opinión del intérprete de Tacones rojos. Sin embargo, Sebastián Yatra se mostró visiblemente incómodo y evitó pronunciar palabra alguna. El artista abandonó el lugar escoltado por su equipo de seguridad para impedir que la prensa continuase insistiendo con el tema.

La tensión del momento fue rebajada gracias a la intervención de su compañero Pablo López, quien, entre risas, exclamó: “¡No le vas a grabar más, no le vas a grabar más!”, en alusión a la célebre frase de Isabel Pantoja.

Así, el FesTVal de Vitoria no solo sirvió de escaparate para la nueva temporada de La Voz, sino que también dejó uno de los momentos más comentados del día en torno a la vida personal de Yatra, Aitana y Plex.

