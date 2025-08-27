Aitana y Plex comparten un romántico vídeo en la playa durante sus vacaciones en Indonesia

La relación entre Aitana y Plex era un secreto a voces, pero ahora ya es una realidad confirmada. Durante sus vacaciones en Indonesia, tanto el youtuber como su hermana, Anix, compartieron fotografías en redes sociales que dejaron claro el romance. Y, como si fuera poco, la pareja ha protagonizado un tierno reto viral de TikTok que ha conquistado a millones de seguidores.
En el vídeo, publicado en la cuenta oficial de Plex, ambos posan frente a la cámara antes de iniciar el reto. La intérprete de Superestrella sale corriendo por la arena de una playa paradisíaca, mientras su pareja se queda quieto contando hasta diez. Acto seguido, él corre tras ella, la alcanza, se funden en un abrazo y terminan cayendo juntos sobre la arena.
El clip, que ya supera los tres millones de visualizaciones, ha generado una oleada de reacciones. El streamer The Grefg y Anix, hermana de Plex, comentaron con humor: “Mis papis”. Otros creadores de contenido, como Manu Regato o Pablo Vera, se sumaron a la broma mencionando al periodista Javier de Hoyos con frases como “He llegado antes que Javi de Hoyos” o “Javi, estamos todos”.
Con este gesto, Aitana y Plex confirman lo que muchos intuían: que están juntos y felices. Aunque ambos han sido muy discretos con su vida privada, este romántico TikTok demuestra que no piensan esconder su relación y que prefieren vivirla con naturalidad frente a sus seguidores.