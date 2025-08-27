Aitana y Plex comparten un romántico vídeo en la playa durante sus vacaciones en Indonesia

La relación entre Aitana y Plex era un secreto a voces, pero ahora ya es una realidad confirmada. Durante sus vacaciones en Indonesia, tanto el youtuber como su hermana, Anix, compartieron fotografías en redes sociales que dejaron claro el romance. Y, como si fuera poco, la pareja ha protagonizado un tierno reto viral de TikTok que ha conquistado a millones de seguidores.