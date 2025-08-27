Secciones
España

Aitana y Plex comparten un romántico vídeo en la playa durante sus vacaciones en Indonesia

La cantante y el youtuber ya no esconden su relación. En un TikTok viral, con más de tres millones de visualizaciones, se les ve corriendo por la arena y fundiéndose en un abrazo en una paradisíaca playa.

Aitana y Plex comparten un romántico vídeo en la playa durante sus vacaciones en Indonesia
Hace 2 Hs

La relación entre Aitana y Plex era un secreto a voces, pero ahora ya es una realidad confirmada. Durante sus vacaciones en Indonesia, tanto el youtuber como su hermana, Anix, compartieron fotografías en redes sociales que dejaron claro el romance. Y, como si fuera poco, la pareja ha protagonizado un tierno reto viral de TikTok que ha conquistado a millones de seguidores.

En el vídeo, publicado en la cuenta oficial de Plex, ambos posan frente a la cámara antes de iniciar el reto. La intérprete de Superestrella sale corriendo por la arena de una playa paradisíaca, mientras su pareja se queda quieto contando hasta diez. Acto seguido, él corre tras ella, la alcanza, se funden en un abrazo y terminan cayendo juntos sobre la arena.

El clip, que ya supera los tres millones de visualizaciones, ha generado una oleada de reacciones. El streamer The Grefg y Anix, hermana de Plex, comentaron con humor: “Mis papis”. Otros creadores de contenido, como Manu Regato o Pablo Vera, se sumaron a la broma mencionando al periodista Javier de Hoyos con frases como “He llegado antes que Javi de Hoyos” o “Javi, estamos todos”.

Con este gesto, Aitana y Plex confirman lo que muchos intuían: que están juntos y felices. Aunque ambos han sido muy discretos con su vida privada, este romántico TikTok demuestra que no piensan esconder su relación y que prefieren vivirla con naturalidad frente a sus seguidores.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Enrique Iglesias y Anna Kournikova esperan su cuarto hijo
1

Enrique Iglesias y Anna Kournikova esperan su cuarto hijo

Aitana y Plex comparten un romántico vídeo en la playa durante sus vacaciones en Indonesia
2

Aitana y Plex comparten un romántico vídeo en la playa durante sus vacaciones en Indonesia

Rafa Nadal confiesa cuál es su mayor capricho: Me gusta mucho
3

Rafa Nadal confiesa cuál es su mayor capricho: "Me gusta mucho"

Revelan el testamento de Michu: toda la herencia para una sola persona
4

Revelan el testamento de Michu: toda la herencia para una sola persona

Cuánto cuesta el colegio más caro de España: allí estudiaron los hijos de Shakira y Piqué
5

Cuánto cuesta el colegio más caro de España: allí estudiaron los hijos de Shakira y Piqué

Muere Eusebio Poncela, el actor que marcó una época con Arrebato y Almodóvar
6

Muere Eusebio Poncela, el actor que marcó una época con Arrebato y Almodóvar

Más Noticias
Enrique Iglesias y Anna Kournikova esperan su cuarto hijo

Enrique Iglesias y Anna Kournikova esperan su cuarto hijo

Rafa Nadal confiesa cuál es su mayor capricho: Me gusta mucho

Rafa Nadal confiesa cuál es su mayor capricho: "Me gusta mucho"

Revelan el testamento de Michu: toda la herencia para una sola persona

Revelan el testamento de Michu: toda la herencia para una sola persona

Cuánto cuesta el colegio más caro de España: allí estudiaron los hijos de Shakira y Piqué

Cuánto cuesta el colegio más caro de España: allí estudiaron los hijos de Shakira y Piqué

Muere Eusebio Poncela, el actor que marcó una época con Arrebato y Almodóvar

Muere Eusebio Poncela, el actor que marcó una época con Arrebato y Almodóvar

¿Cuál es el lujoso y exclusivo regalo que Lamine Yamal le hizo a Nicki Nicole por su cumpleaños?

¿Cuál es el lujoso y exclusivo regalo que Lamine Yamal le hizo a Nicki Nicole por su cumpleaños?

Daniel Guzmán desvela el secreto que le pidió guardar Verónica Echegui sobre su enfermedad

Daniel Guzmán desvela el secreto que le pidió guardar Verónica Echegui sobre su enfermedad

Antonio Banderas despide a Verónica Echegui: “Hoy el cine español está de luto”

Antonio Banderas despide a Verónica Echegui: “Hoy el cine español está de luto”

Comentarios