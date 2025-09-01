El truco infalible de Dani García para hacer la mejor tortilla de patatas

La tortilla de patatas es uno de los platos más emblemáticos de la gastronomía española, y también uno de los que más debate genera: ¿con cebolla o sin cebolla? En esta discusión eterna, chefs de renombre como Dabiz Muñoz o Dani García han dado su opinión. El cocinero marbellí, con restaurantes como Tragabuches o Smoked Room, lo tiene claro: su tortilla es poco cuajada y sin cebolla.