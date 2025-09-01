Secciones
España

El truco infalible de Dani García para hacer la mejor tortilla de patatas

El chef marbellí desvela el secreto que, según él, marca la diferencia en la receta más icónica de España: el reposo de la patata en el huevo. Consejos prácticos para lograr una tortilla perfecta.

Hace 2 Hs

La tortilla de patatas es uno de los platos más emblemáticos de la gastronomía española, y también uno de los que más debate genera: ¿con cebolla o sin cebolla? En esta discusión eterna, chefs de renombre como Dabiz Muñoz o Dani García han dado su opinión. El cocinero marbellí, con restaurantes como Tragabuches o Smoked Room, lo tiene claro: su tortilla es poco cuajada y sin cebolla.

En un vídeo compartido en redes sociales, Dani García reveló el que considera su truco esencial para lograr una tortilla de patata perfecta: “Para que sea un éxito, es absolutamente vital el reposo. Hay que dejar la patata un rato en el huevo para que se hidrate de nuevo”, confesó en declaraciones recogidas por la revista Clara.

El chef recomienda que, tras freír o pochar las patatas, se mezclen con el huevo batido, se machaquen ligeramente con una varilla y se dejen reposar entre 15 y 20 minutos antes de cuajar la tortilla. Con este sencillo gesto, asegura, se obtiene una textura más jugosa y uniforme.

Otro truco de expertos para la tortilla de patatas

Más allá del reposo, hay otro consejo que comparten muchos cocineros profesionales: usar una tapadera al freír las patatas. Este utensilio no solo evita salpicaduras de aceite, sino que además acelera la cocción y ayuda a que la patata quede más tierna.

¿Cómo acompañar la tortilla de patatas?

Si sigues los pasos de Dani García, probablemente querrás disfrutar la tortilla por sí sola. Aun así, existen acompañamientos que realzan su sabor:

- Pimientos asados: una rodaja sobre la tortilla con un poco de su jugo es un clásico irresistible.

- Ensalada fresca: desde la más básica hasta versiones más gourmet.

- Alioli sobre pan crujiente: ideal para un almuerzo o una cena ligera.

- Rodajas de tomate: sencillas y refrescantes.

Con o sin cebolla, más cuajada o poco hecha, lo cierto es que la tortilla de patatas sigue siendo un símbolo de la cocina española. Y con los consejos de Dani García, quizá te acerques a preparar la mejor tortilla de tu vida.

Temas España
