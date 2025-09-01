Cuáles son las profesiones con mayor riesgo de divorcio en España

¿Influye la profesión en la probabilidad de divorciarse? Según los datos del censo del INE, sí. Aunque el tópico clásico señalaba a perfiles como pilotos o periodistas, la realidad muestra un panorama muy distinto: las profesiones con mayor tasa de divorcios en España se encuentran en sectores como los cuidados personales a domicilio, limpieza, conducción de autobuses y tranvías, auxiliares de enfermería y cocina.
El sociólogo José Jiménez-Cabello, de la Universidad de Málaga, explica que los factores que hacen más vulnerables a estas profesiones son principalmente los horarios irregulares, las jornadas prolongadas, el estrés y las separaciones laborales prolongadas. Todo ello repercute directamente en la vida de pareja y en la dinámica familiar.
Entre los ejemplos más claros destacan:
- Sanitarios y fuerzas de seguridad, debido a las guardias y turnos imprevisibles.
- Cocineros, afectados por un alto nivel de presión laboral.
- Trabajadores de limpieza, con horarios poco compatibles con la conciliación.
- Directivos y ejecutivos, también presentes en el ranking por la intensidad y exigencia de sus cargos.
Solteros y divorciados según el empleo
El INE también revela que los solteros son más frecuentes en sectores como el deporte, el cine, la radio, la televisión y la programación, aunque esta categoría incluye parejas que nunca formalizaron su situación legal.
En cuanto al nivel educativo, los licenciados y doctorados son en su mayoría casados, mientras que entre quienes tienen educación secundaria aumenta la proporción de divorciados. Curiosamente, las personas con estudios de máster aparecen como mayoritariamente solteras (57,9%), lo que se relaciona con que muchos no han llegado aún a casarse.
¿Causa o consecuencia?
No obstante, como advierten los expertos, el empleo no determina el futuro de una relación. Según el economista Rafael González-Val (Universidad de Zaragoza), algunas profesiones concentran más divorciados no porque el trabajo los provoque, sino porque muchas personas se incorporan a esos sectores tras una separación, ya que ofrecen empleos accesibles o con horarios compatibles con la custodia de los hijos.
En cualquier caso, factores como la inestabilidad laboral, la presión económica y la dificultad para conciliar siguen siendo determinantes. Como apunta Jiménez-Cabello, la falta de políticas efectivas de conciliación en España agrava el impacto del empleo en la vida personal: “No tener horarios regulares o fines de semana libres puede acabar socavando una relación”.
Expectativas y cambios generacionales
Más allá de lo laboral, los sociólogos destacan que las expectativas crecientes en las nuevas generaciones también juegan un papel clave. Hoy las parejas suelen formarse en edades más avanzadas, con mayor nivel educativo y estabilidad económica, pero también con más exigencias emocionales. Y si esas expectativas no se cumplen, la ruptura llega más rápido que antes.
En definitiva, aunque no hay una fórmula exacta para predecir un divorcio, los datos del INE muestran que las condiciones laborales -horarios, presión, falta de conciliación- son factores que aumentan la vulnerabilidad de ciertas profesiones en España.