Cuáles son las profesiones con mayor riesgo de divorcio en España

¿Causa o consecuencia?

No obstante, como advierten los expertos, el empleo no determina el futuro de una relación. Según el economista Rafael González-Val (Universidad de Zaragoza), algunas profesiones concentran más divorciados no porque el trabajo los provoque, sino porque muchas personas se incorporan a esos sectores tras una separación, ya que ofrecen empleos accesibles o con horarios compatibles con la custodia de los hijos.