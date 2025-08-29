Secciones
España y sus vacaciones: un colombiano cuenta lo que más le llama la atención

El creador de contenido explicó que su experiencia se centra en Barcelona.

España y sus vacaciones: un colombiano cuenta lo que más le llama la atención
Hace 2 Hs

Las redes sociales se han convertido en un espacio para compartir experiencias culturales y comparar costumbres entre países. Ludwig Molano, un colombiano que vive en España, se ha hecho viral tras publicar un vídeo en TikTok (@ludwigmolano) en el que relata una de las cosas que más le llama la atención del país: el cierre masivo de negocios durante las vacaciones.

La sorpresa de Ludwig Molano

El creador de contenido explicó que su experiencia se centra en Barcelona, aunque aclara que no se trata de una regla general en toda España. Según Ludwig:

“No es que sea así en toda España y tampoco es una verdad absoluta. Pero tú sales a la calle y ves letreros en todos los negocios que dicen ‘cerrado por vacaciones’. Básicamente, no encuentras nada abierto”.

El colombiano enfatiza que no critica la práctica, sino que le resulta inusual comparado con su país, donde los periodos de vacaciones suelen ser más cortos.

Vacaciones prolongadas y cierre de negocios

Ludwig señala que, especialmente durante julio y agosto, muchos negocios regentados por autónomos cierran varias semanas para respetar el derecho al descanso de los trabajadores. En algunos casos, los parones pueden durar hasta cinco o seis semanas.

“Si yo me pongo a pensar que un negocio en mi país cierre cuarenta y cinco días, creo que quiebra”, comenta Ludwig, explicando la diferencia con la cultura laboral española.

Pese a esto, el colombiano aclara que las vacaciones son un derecho laboral fundamental y que tomar descansos prolongados es positivo para la salud y el bienestar de los trabajadores.

Controversia y debate en redes

El vídeo ha generado reacciones diversas:

Algunos usuarios extranjeros comparten la sorpresa y la validan.

Otros españoles destacan que, en su experiencia, los cierres prolongados no son tan comunes y que la mayoría de negocios cierra entre una y dos semanas.

Esta situación evidencia los choques culturales que enfrentan los extranjeros al adaptarse a la vida en España.

