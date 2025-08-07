La traumática experiencia de la influencer española Alba Díaz y su novio en un ferry

El viaje de ensueño de Alba Díaz en Bali que casi se convierte en pesadilla.
Lo que comenzó como unas vacaciones idílicas en Bali, terminó en una experiencia angustiosa para la influencer española Alba Díaz, hija de Vicky Martín Berrocal y Manuel Díaz "El Cordobés", y su pareja, el cantante Marcos Terrones, más conocido como Oddliquor. La pareja celebraba sus dos años de relación en Indonesia, disfrutando de playas paradisíacas, conexión espiritual y tranquilidad… hasta que un imprevisto lo cambió todo.
"Murieron tres personas en el barco que íbamos a coger"
A través de su cuenta de Instagram, Alba relató el dramático episodio que vivieron al intentar regresar desde la isla de Lombok hacia Bali. Debido al mal tiempo, les cancelaron el barco rápido (fast boat) en el que iban a viajar.
“Ayer murieron dos personas en uno de los que íbamos a coger, imaginaos mi cabeza”, escribió la influencer. Más tarde, actualizó que fueron tres las personas fallecidas en ese mismo trayecto. El puerto de salida estaba en el norte de Lombok y ellos venían del sur, por lo que se vieron obligados a conducir casi tres horas hasta un ferry lento de seis horas.
Cuatro horas atrapados sin luz ni salida
El ferry finalmente partió, pero el regreso fue todo menos tranquilo. Al llegar al puerto de Bali, el motor se rompió y el barco se golpeaba violentamente contra el muelle por las olas. Como consecuencia, se cortó la luz y la compuerta no podía abrirse, lo que dejó a todos los pasajeros atrapados.
“Estuvimos cuatro horas esperando a que nos sacaran. Había gente saltando al mar y otros bajando con escaleras de bambú. Un cuadro, vamos”, narró Alba. “Sobre todo me preocupaban los niños y las personas mayores”.
Rescatados por la policía
Alba también compartió que ella y Marcos actuaron con rapidez y se trasladaron a la parte delantera del ferry. “Ayudamos a salir a los niños y salimos. Nos sacó la policía, literal saltando con las maletas y cogiéndonos casi en el aire. Me río por no llorar”, aseguró.
El consejo de Alba Díaz para futuros viajeros a Lombok
Tras vivir esta situación límite, la influencer dejó un consejo a sus seguidores:
“No cojáis ferry ni fast boat para ir a Lombok. Es más seguro ir en avión.”
A pesar del susto, Alba se mostró agradecida por el apoyo mutuo con su pareja y destacó la importancia de mantener una actitud positiva. “Peores cosas pasan en el mundo, mucho peores”, reflexionó.
“Contigo, estoy en casa”: la declaración de Alba Díaz a Oddliquor
Al cierre del relato, Alba Díaz compartió una declaración de amor que conmovió a sus seguidores. “Lo más bonito ha sido sentir que contigo no me iba a pasar nada. Estaba en casa”, le dijo a Marcos, reafirmando su vínculo tras la experiencia vivida.
¿Quién es Marcos Terrones, alias Oddliquor?
Oddliquor, cuyo nombre real es Marcos Terrones, es un artista musical emergente que ha sabido conquistar tanto al público como a Alba Díaz. Juntos forman una de las parejas más queridas del panorama influencer español.