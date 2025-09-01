En qué lugares de España se rodó "Dos tumbas", la serie más vista de Netflix

La nueva miniserie de Netflix, Dos tumbas, dirigida por Kike Maíllo y escrita por el colectivo Carmen Mola, se ha convertido en el thriller más visto de la plataforma desde su estreno el 29 de agosto. Con una historia de venganza, giros inesperados y un reparto encabezado por Kiti Mánver, Hovik Keuchkerian y Álvaro Morte, la producción destaca también por sus escenarios: un recorrido por algunos de los rincones más pintorescos de Andalucía y el sur de España.