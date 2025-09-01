En qué lugares de España se rodó "Dos tumbas", la serie más vista de Netflix

La nueva miniserie de Netflix, Dos tumbas, dirigida por Kike Maíllo y escrita por el colectivo Carmen Mola, se ha convertido en el thriller más visto de la plataforma desde su estreno el 29 de agosto. Con una historia de venganza, giros inesperados y un reparto encabezado por Kiti Mánver, Hovik Keuchkerian y Álvaro Morte, la producción destaca también por sus escenarios: un recorrido por algunos de los rincones más pintorescos de Andalucía y el sur de España.
Frigiliana, el corazón de la historia
El pueblo malagueño de Frigiliana es el escenario principal de Dos tumbas. Allí vive Isabel (Kiti Mánver), la protagonista, junto a su nieta. Sus calles blancas y empedradas aparecen a lo largo de los tres episodios de la serie, incluso durante la feria de San Antonio, patrón del municipio, donde el equipo rodó en plena fiesta popular.
La casa de Isabel se sitúa en una residencia privada en Canillas de Aceituno, con vistas hacia Frigiliana. En tanto, la vivienda de su hijo, interpretado por Keuchkerian, se encuentra en pleno centro del pueblo.
Torrox y el restaurante de Rafael
Otro de los puntos clave del rodaje fue Torrox, donde se filmaron escenas en un restaurante real junto a la playa, rebautizado en la ficción como Casa Antonio. Allí transcurren varios momentos decisivos de la trama, con el mar Mediterráneo como telón de fondo.
Málaga capital: villas y contrastes
La producción también trasladó parte del rodaje a Cerrado de Calderón, una zona residencial de Málaga capital. Allí se encuentra la lujosa villa que sirve como casa de Rafael (Álvaro Morte). Este contraste entre la calma luminosa del sur y la violencia de la historia fue, según la producción, uno de los objetivos visuales de la serie.
De La Axarquía a Almería: el salto a Cabo de Gata
Aunque el eje central está en La Axarquía malagueña, Dos tumbas también se rodó en San José (Almería) y en la carretera que une Torre del Mar con Cabo de Gata. Con vuelos de dron, el equipo seleccionó las curvas y rincones más fotogénicos para reflejar la tensión del thriller en paisajes abiertos y luminosos.
La luz de Andalucía, protagonista
La productora Verónica Vila-San-Juan convenció al equipo de rodar en Málaga, donde reside desde hace años:
“La luz de Andalucía es excepcional, y en contraste con una historia tan oscura funcionaba perfectamente”, explicó.
Con conexiones personales con la región —la familia de Kike Maíllo es andaluza y Santos Mercero es hijo del creador de Verano Azul—, el rodaje en Frigiliana, Torrox, Canillas de Aceituno, Málaga y Cabo de Gata otorga a Dos tumbas un sello visual único.
Localizaciones principales de Dos tumbas (Netflix)
Frigiliana (Málaga): pueblo central de la historia.
Canillas de Aceituno (Málaga): casa de Isabel.
Torrox (Málaga): restaurante Casa Antonio.
Cerrado de Calderón (Málaga capital): villa de Rafael.
San José (Almería): escenas clave fuera de La Axarquía.
Carretera Torre del Mar – Cabo de Gata: paisajes rodados con drones.