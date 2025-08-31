Secciones
Elecciones en Corrientes, EN VIVO: aunque los primeros datos oficiales se darán a conocer a las 20, el oficialismo provincial ya festeja

Compiten 7 fórmulas para la gobernación con 58 boletas en el cuarto oscuro.

Hace 1 Hs
18:56 hs

La pelea entre el triunfo y la segunda vuelta

Pasadas las 18, Vamos Corrientes se adjudicó el triunfo, pero sin aclarar que no habrá segunda vuelta.

Sin embargo, minutos más tarde Martín "Tincho" Ascúa sostuvo que habrá balotaje en la provincia.

Para que haya segunda vuelta en Corrientes el ganador debe superar los 45% o bien, el primero debe llegar al 40% con una diferencia de por lo menos 10 puntos porcentuales con el segundo.

18:49 hs

Una alta participación: hubo un 74 % de participación en el padrón de Capital y 70 % en el interior de Corrientes

Según informó una fuente policial a Radio Sudamericana - 5 TV Corrientes, el nivel de participación en los comicios fue histórico. El porcentaje en la ciudad de Corrientes, que nuclea a la mayoría de los electores empadronados, fue del 74%. En tanto que el grado de participación en las localidades del interior fue del 70 %.

18:20 hs

Estiman una participación del 70%

El mal clima no impidió que el nivel de participación se acercara al 70%, apenas por debajo del registrado en los comicios del 2021. La jornada electoral se transitó con normalidad en la capital provincial, pero hubo denuncias de irregularidades, como entrega de mercadería o la suelta de "clavos miguelitos" en algunas ciudades del interior.

18:17 hs

La primera reacción del oficialismo

Tres minutos pasaron de las 18, con el cierre de las urnas, el espacio Vamos Corrientes que engloba a Juan Pablo y Gustavo Valdés, candidato y actual gobernador correntino, publicó una imagen con la frase “Ganamos”.

Lo que tenés que saber

Con algunas demoras en la constitución de mesas en diversos puntos de la provincia, Corrientes comenzó este domingo una elección clave para definir al sucesor del gobernador Gustavo Valdés.

La jornada se destaca por su complejidad: siete fórmulas competirán por la gobernación y los votantes se encontrarán con 58 boletas diferentes en los cuartos oscuros. El proceso electoral se desarrollará desde las 8 hasta las 18 en los 373 centros de votación habilitados.

Las siete alianzas que buscan el máximo cargo provincial son:

Vamos Corrientes: Juan Pablo Valdés – Néstor Braillard Poccard.

La Libertad Avanza: Lisandro Almirón – Evelyn Karsten.

Encuentro por Corrientes– ECO: Ricardo Horacio Colombi – Martín Barrionuevo.

Limpiar Corrientes: Martín Ascúa – César Lezcano.

Cambiá Corrientes: Sonia López – Raúl Dal Lago.

Partido De la Esperanza: Adriana Vega – Andrés Barboza.

Partido Ahora: Carlos Romero – Ana Casaro Quiñones.

La jornada electoral presenta desafíos logísticos, con un padrón donde la Capital concentra el 33% de los votantes. La logística estará a cargo de la empresa Andreani y la transmisión de datos de la estatal provincial Telco, una decisión que generó "suspicacias en la oposición" y derivó en una queja formal que resultó en una ampliación de las potestades de fiscalización por parte de la Junta Electoral.

La Junta Electoral de la Provincia informó que el escrutinio provisorio podrá consultarse a través de su sitio oficial a partir de las 21:00 horas del domingo. Por su parte, el conteo definitivo comenzará el martes 2 de septiembre a las 18:00 en la Legislatura Provincial.

