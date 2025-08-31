Elecciones en Corrientes, EN VIVO: aunque los primeros datos oficiales se darán a conocer a las 20, el oficialismo provincial ya festeja

La pelea entre el triunfo y la segunda vuelta
Pasadas las 18, Vamos Corrientes se adjudicó el triunfo, pero sin aclarar que no habrá segunda vuelta.
Sin embargo, minutos más tarde Martín "Tincho" Ascúa sostuvo que habrá balotaje en la provincia.
Para que haya segunda vuelta en Corrientes el ganador debe superar los 45% o bien, el primero debe llegar al 40% con una diferencia de por lo menos 10 puntos porcentuales con el segundo.
Una alta participación: hubo un 74 % de participación en el padrón de Capital y 70 % en el interior de Corrientes
Según informó una fuente policial a Radio Sudamericana - 5 TV Corrientes, el nivel de participación en los comicios fue histórico. El porcentaje en la ciudad de Corrientes, que nuclea a la mayoría de los electores empadronados, fue del 74%. En tanto que el grado de participación en las localidades del interior fue del 70 %.
Estiman una participación del 70%
El mal clima no impidió que el nivel de participación se acercara al 70%, apenas por debajo del registrado en los comicios del 2021. La jornada electoral se transitó con normalidad en la capital provincial, pero hubo denuncias de irregularidades, como entrega de mercadería o la suelta de "clavos miguelitos" en algunas ciudades del interior.
La primera reacción del oficialismo
Tres minutos pasaron de las 18, con el cierre de las urnas, el espacio Vamos Corrientes que engloba a Juan Pablo y Gustavo Valdés, candidato y actual gobernador correntino, publicó una imagen con la frase “Ganamos”.