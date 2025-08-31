Todo lo que se sabe sobre el caso de Matilde Muñoz, la española encontrada muerta en Indonesia

El sábado, las autoridades indonesias confirmaron el hallazgo del cuerpo de Mati Muñoz, una turista española que llevaba dos meses desaparecida en la isla de Lombok, en Indonesia. El cadáver fue encontrado en una playa próxima al hotel donde se hospedaba. En relación con el caso, hay dos hombres detenidos.
La desaparición de Mati, oriunda de Ferrol pero afincada en Mallorca, se produjo el 1 de julio. Una semana antes de que su cuerpo fuera hallado, se encontraron la mayoría de sus pertenencias en la zona de basuras del hotel Bumi Aditya, en la playa de Senggigi, aunque faltaban su pasaporte, móvil y tarjetas de crédito.
El día de su desaparición, Mati había pagado 20 noches de hospedaje por adelantado. La investigación inicial de la policía ha sido criticada por la familia, ya que una empleada del hotel, de nombre Mala, dio una declaración incoherente sobre la salida de Mati del hotel a las 10:30 del 2 de julio, lo que llevó a su sobrino, Ignacio Vilariño, a acusarla de mentir.
La misteriosa muerte de Mati Muñoz y unos mensajes sospechosos
La familia de Mati Muñoz sospecha que una persona distinta a ella respondió a un mensaje de la empleada del hotel Mala, seis días después de que Mati desapareciera. La razón es que el texto contenía errores ortográficos que la víctima nunca cometía. La familia de Mati considera extraño que, durante ese tiempo, solo le respondiera a Mala, ignorando los cientos de mensajes y llamadas de sus familiares y amigos.
También se encontraron contradicciones en las declaraciones de la empleada y de otros miembros del personal del hotel. Mala, por ejemplo, aseguró que el pago por el bungaló se había hecho en efectivo, pero en realidad fue una transferencia bancaria.
Asimismo, otros empleados del hotel proporcionaron información incoherente. Uno de ellos declaró que no había televisión en el bungaló de Mati, a pesar de que un video que ella misma había enviado a su círculo íntimo demostraba lo contrario. Esta discrepancia generó la hipótesis de que la televisión pudo haber caído durante un forcejeo, si es que Mati fue atracada.