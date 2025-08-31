Todo lo que se sabe sobre el caso de Matilde Muñoz, la española encontrada muerta en Indonesia

El día de su desaparición, Mati había pagado 20 noches de hospedaje por adelantado. La investigación inicial de la policía ha sido criticada por la familia, ya que una empleada del hotel, de nombre Mala, dio una declaración incoherente sobre la salida de Mati del hotel a las 10:30 del 2 de julio, lo que llevó a su sobrino, Ignacio Vilariño, a acusarla de mentir.