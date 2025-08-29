El embalse más antiguo de España que parece una playa y está a solo una hora y media de Madrid

Cuando el calor aprieta en Madrid, muchos buscan un destino cercano donde refrescarse sin necesidad de recorrer largas distancias. A apenas una hora y media en coche de la capital, el pantano de El Burguillo, en el municipio de El Tiemblo (Ávila), se presenta como la escapada perfecta para disfrutar del verano rodeados de naturaleza, con playas de arena fina, deportes acuáticos y un entorno montañoso único con vistas a la Sierra de Gredos.
Un embalse con historia y encanto natural
Inaugurado en 1913, El Burguillo es el embalse más antiguo de España y el de mayor tamaño de la provincia de Ávila. Sus aguas proceden del río Alberche y han dado forma a un espacio natural sorprendente, donde se combinan zonas de baño autorizadas con pequeñas playas de arena que recuerdan a la costa, pero en plena montaña.
El entorno, considerado uno de los más vírgenes y cuidados del centro peninsular, ofrece al visitante un ambiente tranquilo para desconectar y disfrutar del verano sin masificaciones.
Deportes acuáticos para todos los gustos
Más allá de sus playas y zonas de baño, El Burguillo es también un paraíso para los amantes de las actividades acuáticas. Aquí se pueden alquilar canoas, practicar paddle surf, navegar en velero o subir a embarcaciones recreativas.
Para los más aventureros, el río Alberche brinda la oportunidad de realizar descensos en rafting o excursiones en piragua por el valle, experiencias que convierten al embalse en un destino ideal tanto para familias como para quienes buscan adrenalina.
Naturaleza en estado puro en el Valle de Iruelas
El pantano está rodeado por el Valle de Iruelas, una Reserva Natural que aumenta el atractivo del lugar. Este espacio protegido es hogar de especies emblemáticas como el buitre negro o el águila imperial ibérica, además de extensos bosques de robles, castaños y pinos.
Los visitantes que prefieran actividades en tierra pueden disfrutar de rutas de senderismo, paseos en bicicleta o recorridos a caballo, con itinerarios adaptados a todos los niveles. Además, la zona ofrece áreas recreativas, zonas de acampada y casas rurales, lo que convierte a El Burguillo en un destino perfecto para pasar más de un día.
Un plan de verano cerca de Madrid
El pantano de El Burguillo es mucho más que un embalse: es historia, naturaleza y diversión al aire libre. Con su mezcla de playas de arena, deportes acuáticos y rutas por la Sierra de Gredos, se ha consolidado como uno de los destinos imprescindibles para escapar del calor madrileño sin alejarse demasiado.
Una opción ideal para quienes buscan un plan refrescante, familiar y natural, a menos de dos horas de la capital.