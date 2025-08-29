El embalse más antiguo de España que parece una playa y está a solo una hora y media de Madrid

Cuando el calor aprieta en Madrid, muchos buscan un destino cercano donde refrescarse sin necesidad de recorrer largas distancias. A apenas una hora y media en coche de la capital, el pantano de El Burguillo, en el municipio de El Tiemblo (Ávila), se presenta como la escapada perfecta para disfrutar del verano rodeados de naturaleza, con playas de arena fina, deportes acuáticos y un entorno montañoso único con vistas a la Sierra de Gredos.