Secciones
España

El embalse más antiguo de España que parece una playa y está a solo una hora y media de Madrid

En plena Sierra de Gredos, el pantano de El Burguillo (Ávila) combina aguas cristalinas, playas de arena fina y actividades acuáticas.

El embalse más antiguo de España que parece una playa y está a solo una hora y media de Madrid Shutterstock
Hace 15 Min

Cuando el calor aprieta en Madrid, muchos buscan un destino cercano donde refrescarse sin necesidad de recorrer largas distancias. A apenas una hora y media en coche de la capital, el pantano de El Burguillo, en el municipio de El Tiemblo (Ávila), se presenta como la escapada perfecta para disfrutar del verano rodeados de naturaleza, con playas de arena fina, deportes acuáticos y un entorno montañoso único con vistas a la Sierra de Gredos.

Un embalse con historia y encanto natural

Inaugurado en 1913, El Burguillo es el embalse más antiguo de España y el de mayor tamaño de la provincia de Ávila. Sus aguas proceden del río Alberche y han dado forma a un espacio natural sorprendente, donde se combinan zonas de baño autorizadas con pequeñas playas de arena que recuerdan a la costa, pero en plena montaña.

El entorno, considerado uno de los más vírgenes y cuidados del centro peninsular, ofrece al visitante un ambiente tranquilo para desconectar y disfrutar del verano sin masificaciones.

Deportes acuáticos para todos los gustos

Más allá de sus playas y zonas de baño, El Burguillo es también un paraíso para los amantes de las actividades acuáticas. Aquí se pueden alquilar canoas, practicar paddle surf, navegar en velero o subir a embarcaciones recreativas.

Para los más aventureros, el río Alberche brinda la oportunidad de realizar descensos en rafting o excursiones en piragua por el valle, experiencias que convierten al embalse en un destino ideal tanto para familias como para quienes buscan adrenalina.

Naturaleza en estado puro en el Valle de Iruelas

El pantano está rodeado por el Valle de Iruelas, una Reserva Natural que aumenta el atractivo del lugar. Este espacio protegido es hogar de especies emblemáticas como el buitre negro o el águila imperial ibérica, además de extensos bosques de robles, castaños y pinos.

Los visitantes que prefieran actividades en tierra pueden disfrutar de rutas de senderismo, paseos en bicicleta o recorridos a caballo, con itinerarios adaptados a todos los niveles. Además, la zona ofrece áreas recreativas, zonas de acampada y casas rurales, lo que convierte a El Burguillo en un destino perfecto para pasar más de un día.

Un plan de verano cerca de Madrid

El pantano de El Burguillo es mucho más que un embalse: es historia, naturaleza y diversión al aire libre. Con su mezcla de playas de arena, deportes acuáticos y rutas por la Sierra de Gredos, se ha consolidado como uno de los destinos imprescindibles para escapar del calor madrileño sin alejarse demasiado.

Una opción ideal para quienes buscan un plan refrescante, familiar y natural, a menos de dos horas de la capital.

Temas Madrid
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Kiko Rivera anuncia una feliz noticia tras su ruptura con Irene Rosales
1

Kiko Rivera anuncia una feliz noticia tras su ruptura con Irene Rosales

Los cuatro zapatos de Sfera perfectos para ir al trabajo este verano sin pasar calor
2

Los cuatro zapatos de Sfera perfectos para ir al trabajo este verano sin pasar calor

Victoria Federica se divierte con amigos tras su ruptura con Borja Moreno
3

Victoria Federica se divierte con amigos tras su ruptura con Borja Moreno

No es Marte, es Cataluña: la ruta de senderismo familiar que conduce a una cueva prehistórica
4

No es Marte, es Cataluña: la ruta de senderismo familiar que conduce a una cueva prehistórica

El monasterio medieval desconocido de Cataluña que combina historia y modernidad
5

El monasterio medieval desconocido de Cataluña que combina historia y modernidad

El embalse más antiguo de España que parece una playa y está a solo una hora y media de Madrid
6

El embalse más antiguo de España que parece una playa y está a solo una hora y media de Madrid

Más Noticias
Kiko Rivera anuncia una feliz noticia tras su ruptura con Irene Rosales

Kiko Rivera anuncia una feliz noticia tras su ruptura con Irene Rosales

Los cuatro zapatos de Sfera perfectos para ir al trabajo este verano sin pasar calor

Los cuatro zapatos de Sfera perfectos para ir al trabajo este verano sin pasar calor

Victoria Federica se divierte con amigos tras su ruptura con Borja Moreno

Victoria Federica se divierte con amigos tras su ruptura con Borja Moreno

No es Marte, es Cataluña: la ruta de senderismo familiar que conduce a una cueva prehistórica

No es Marte, es Cataluña: la ruta de senderismo familiar que conduce a una cueva prehistórica

El monasterio medieval desconocido de Cataluña que combina historia y modernidad

El monasterio medieval desconocido de Cataluña que combina historia y modernidad

Irene Rosales rompe el silencio tras separarse de Kiko Rivera: Ha sido una decisión dura

Irene Rosales rompe el silencio tras separarse de Kiko Rivera: "Ha sido una decisión dura"

Isabel Pantoja se entera por la prensa de la separación de Kiko Rivera e Irene Rosales

Isabel Pantoja se entera por la prensa de la separación de Kiko Rivera e Irene Rosales

No vas a podrás levantarte del sillón: la miniserie española basada en hechos reales que arrasa en Netflix

No vas a podrás levantarte del sillón: la miniserie española basada en hechos reales que arrasa en Netflix

Comentarios