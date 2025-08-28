Irene Rosales rompe el silencio tras separarse de Kiko Rivera: "Ha sido una decisión dura"

Rosales quiso destacar que, aunque su historia de pareja haya terminado, lo que permanece intacto es el cariño y el compromiso como padres: “Hay mucho cariño, hay unión y, sobre todo, mucho amor por la familia que hemos formado”. Además, aseguró que su vínculo familiar “siempre estará” y que sus hijas “se merecen recibir todo el amor, cariño y cuidado de sus padres, y así será siempre”.