Irene Rosales rompe el silencio tras separarse de Kiko Rivera: "Ha sido una decisión dura"

Irene Rosales se ha pronunciado públicamente después de que se confirmara su separación de Kiko Rivera. La excolaboradora de Telecinco utilizó sus redes sociales para aclarar cómo afrontan este nuevo capítulo de sus vidas, dejando claro que la decisión no ha sido sencilla.
“Ha sido una decisión dura, nada fácil, pero ambos necesitamos seguir nuestras vidas por caminos separados”, escribió en un story de Instagram este jueves. De esta manera, la sevillana confirmó oficialmente el fin de su relación con el DJ, con quien ha compartido once años de vida y tiene dos hijas en común, Ana y Carlota.
Rosales quiso destacar que, aunque su historia de pareja haya terminado, lo que permanece intacto es el cariño y el compromiso como padres: “Hay mucho cariño, hay unión y, sobre todo, mucho amor por la familia que hemos formado”. Además, aseguró que su vínculo familiar “siempre estará” y que sus hijas “se merecen recibir todo el amor, cariño y cuidado de sus padres, y así será siempre”.
Estas palabras llegan después del comunicado que lanzó Kiko Rivera, en el que expresaba: “A veces soltar es la mejor manera de cuidar”. Con ambas declaraciones, la expareja deja en claro que, pese a la ruptura sentimental, su prioridad absoluta será el bienestar de sus hijas y la estabilidad familiar.