Kiko Rivera, con el corazón partido, rompe el silencio tras su ruptura con Irene Rosales

La separación de Kiko Rivera (hijo de Isabel Pantoja) e Irene Rosales se ha convertido en la noticia del día después de que la revista Semana publicara en exclusiva su ruptura. Tras once años de relación, nueve de ellos de matrimonio, y dos hijas en común, la pareja ha decidido poner fin a su historia de amor en lo que ambos califican como una decisión “muy complicada, muy meditada”, pero tomada desde el respeto y la cordialidad.