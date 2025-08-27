Kiko Rivera, con el corazón partido, rompe el silencio tras su ruptura con Irene Rosales

La separación de Kiko Rivera (hijo de Isabel Pantoja) e Irene Rosales se ha convertido en la noticia del día después de que la revista Semana publicara en exclusiva su ruptura. Tras once años de relación, nueve de ellos de matrimonio, y dos hijas en común, la pareja ha decidido poner fin a su historia de amor en lo que ambos califican como una decisión “muy complicada, muy meditada”, pero tomada desde el respeto y la cordialidad.
El comunicado de Kiko Rivera en redes sociales
Pocas horas después de conocerse la noticia, el hijo de Isabel Pantoja ha compartido un extenso comunicado en sus redes sociales. En él ha dejado claro que no piensa sacar “partido económico” de la situación ni acudir a los platós de televisión para hablar de su vida privada.
Con un tono sereno y reflexivo, el DJ confesó que ha alcanzado una paz mental que le permite afrontar este nuevo comienzo:
“No es fácil. Nunca lo es. Tomar la decisión correcta a veces es lo más difícil, pero también lo más necesario. Lo hacemos con respeto, con gratitud y con la certeza de que lo más importante seguirá siendo lo mismo: nuestras niñas”.
Las hijas, el gran vínculo de la expareja
Kiko Rivera subrayó que sus hijas, Ana (8 años) y Carlota (6 años), son la mayor prueba del amor que existió entre él e Irene Rosales:
“Seremos padres siempre, y ese lazo no se rompe con una separación”.
Para el DJ, esta ruptura supone una transformación más que un final. “Soltar es la mejor manera de cuidar lo que realmente importa”, afirmó, reconociendo que lo vivido quedará siempre en su corazón, pero que lo que viene puede ser “más sano, más real y más honesto”.
Una decisión tomada en buenos términos
Tanto Rivera como Rosales insisten en que la ruptura se ha producido en un clima de cordialidad y que no existen terceras personas involucradas. Ambos han manifestado su compromiso de proteger a sus hijas para que la separación les afecte lo menos posible:
“Lo primero son las menores, vamos a seguir actuando como una familia aunque nuestra relación de pareja termine”.
Un cierre con gratitud y esperanza
El DJ concluyó su mensaje con palabras de agradecimiento y optimismo:
“La vida continúa, y estoy convencido de que lo mejor aún está por llegar. Porque a veces lo que más duele es lo que finalmente nos hace más fuertes”.
Para Kiko Rivera, este es el inicio de una nueva etapa, en la que sus hijos y la paz de haber hecho lo correcto son ahora su mayor motor.