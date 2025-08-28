Secciones
Gerard Piqué y Clara Chía, muy cariñosos: el romántico beso en público que aviva los rumores de compromiso

La pareja disfrutó del Festival Occident Summerfest en Puigcerdá con gestos de cariño y un apasionado beso, mientras crecen las especulaciones sobre una posible boda.

ENAMORADOS. Piqué y Clara Chía se besan en medio del Occident Summerfest Festival.EUROPA PRESS ENAMORADOS. Piqué y Clara Chía se besan en medio del Occident Summerfest Festival.EUROPA PRESS
Hace 2 Hs

Gerard Piqué y Clara Chía atraviesan uno de sus momentos más dulces. Después de unas vacaciones románticas por Estados Unidos, donde visitaron Arizona y Los Ángeles, la pareja regresó a Barcelona en plena ola de rumores sobre un posible compromiso.

Las especulaciones comenzaron cuando Clara fue vista luciendo un anillo con diamante a la salida de un restaurante en Beverly Hills, justo durante la celebración del tercer aniversario de su relación. Aunque ni el exfutbolista ni su novia han confirmado ni desmentido nada, lo cierto es que su complicidad y muestras de cariño hablan por sí solas.

Un beso que confirma su gran momento

El pasado fin de semana, Piqué y Clara Chía fueron captados en el Festival Occident Summerfest en Puigcerdá, donde se mostraron muy cariñosos pese a estar rodeados de gente. Según las imágenes difundidas, compartieron abrazos, miradas cómplices y hasta un apasionado beso en las gradas, sin preocuparse por la presencia de cámaras.

Estos gestos públicos de afecto confirman que la pareja está atravesando una etapa de gran estabilidad, en contraste con los rumores que en otras ocasiones cuestionaban su relación.

Mientras tanto, Gerard Piqué continúa cerrando capítulos de su vida anterior con Shakira. El ex jugador y la cantante han conseguido vender una de las tres propiedades que compartían en Barcelona, por una suma aproximada de 3,5 millones de euros.

Con esta operación inmobiliaria y su consolidada relación con Clara, Piqué parece enfocado en su nueva etapa personal, mientras los rumores de boda con la joven catalana no dejan de crecer.

