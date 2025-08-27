Isabel Pantoja aún desconoce la separación de Kiko Rivera e Irene Rosales

En el programa Vamos a ver, la periodista Sandra Aladro sorprendió con una revelación: Isabel Pantoja aún no sabe que su hijo se ha separado. “Nadie se lo ha contado. Se lo están ocultando, no está conectada a nada donde pueda informarse y Kiko tampoco le ha llamado para contárselo. Es imposible que Agustín no lo sepa porque a él sí que le gusta estar informado”, aseguró la colaboradora.