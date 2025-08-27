Secciones
Rafa Nadal confiesa cuál es su mayor capricho: "Me gusta mucho"

El ex tenista mallorquín, de 39 años, disfruta de una nueva rutina centrada en su familia y en pasiones como el fútbol y el golf. En una entrevista, reconoció que ahora se permite más indulgencias.

Hace 2 Hs

Hablar del éxito del deporte español sin mencionar a Rafa Nadal sería imposible. El tenista mallorquín, que ya se ha retirado de la alta competición, sigue siendo uno de los deportistas más admirados en todo el mundo. Ahora, con una vida más tranquila y familiar, ha contado cómo ha cambiado su día a día y cómo afronta esta nueva etapa lejos de las pistas.

En una entrevista para el podcast Con mucho de, producido por NDL Pro-Health, Nadal explicó que su rutina se ha adaptado a su rol de padre, ya que junto a su mujer acaba de dar la bienvenida a su segundo hijo. “Intento organizarme para pasar más tiempo en casa. Voy a recoger a mi hijo al colegio y programo las reuniones por las mañanas”, confesó.

Vuelta al fútbol y pasión por el golf

Lejos de las pistas de tenis, dos viejas pasiones han regresado con fuerza a su vida: el fútbol y el golf. Nadal aseguró que, después de 15 años, ha vuelto a jugar al fútbol como aficionado, un deporte que en su juventud llegó a competir en preferencias con el tenis. Además, sigue disfrutando del golf, una actividad que ya practicaba en su época de jugador profesional como vía de escape frente a la tensión y el estrés de la alta competición.

Un capricho dulce: el chocolate con leche

En cuanto a su alimentación, Nadal reconoció que nunca fue extremadamente estricto, aunque sí consciente de la importancia de una dieta equilibrada. Ahora, retirado del circuito profesional, se permite más indulgencias. “Me permito caprichos casi a diario; desgraciadamente, me gusta mucho el chocolate con leche”, confesó entre risas.

Pese a ello, mantiene una rutina saludable: se levanta a las 7 de la mañana por sus responsabilidades como padre y entrena entre las 8.30 y las 10. Además, disfruta cocinando sus platos favoritos, especialmente elaboraciones con pescado. “Aquí hacemos un arroz con pescado y sopa de pescado, es típico. No me importa pasarme tres horas en la cocina, lo disfruto mucho”, añadió.

Con estas declaraciones, Nadal muestra una faceta más personal y cercana, donde el deporte sigue ocupando un lugar central, pero también donde los pequeños placeres –como el chocolate con leche y la cocina– tienen ahora un espacio protagonista.

