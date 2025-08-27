Rafa Nadal confiesa cuál es su mayor capricho: "Me gusta mucho"

Vuelta al fútbol y pasión por el golf

Lejos de las pistas de tenis, dos viejas pasiones han regresado con fuerza a su vida: el fútbol y el golf. Nadal aseguró que, después de 15 años, ha vuelto a jugar al fútbol como aficionado, un deporte que en su juventud llegó a competir en preferencias con el tenis. Además, sigue disfrutando del golf, una actividad que ya practicaba en su época de jugador profesional como vía de escape frente a la tensión y el estrés de la alta competición.