Rafa Nadal y su villa caribeña de 2 millones: lujo, mar y privacidad para su nueva vida familiar

El matrimonio, fiel a su estilo discreto, mantuvo en secreto tanto el sexo como el nombre del bebé hasta su nacimiento. El nombre elegido, Miquel, tiene una profunda carga emocional: era el nombre del padre de Mery, fallecido en abril de 2023 a los 63 años tras una larga enfermedad. Muy querido en Mallorca, su ausencia dejó un gran vacío, y este homenaje familiar mantendrá vivo su recuerdo para las nuevas generaciones.