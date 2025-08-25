Plex y Aitana confirman su relación con una foto en Indonesia: el gesto de la cantante que ha enamorado a sus fans

Después de meses de rumores, miradas cómplices y apariciones públicas, Plex ha dado un paso más en su relación con Aitana. El creador de contenido compartió este domingo 24 de agosto la primera fotografía junto a la cantante, confirmando así de forma definitiva su noviazgo.
La imagen llegó en pleno viaje a Indonesia, destino elegido por la pareja para desconectar tras un verano cargado de compromisos. En el carrusel publicado en Instagram, Plex mostró distintos momentos de la escapada: playas paradisíacas, excursiones con amigos y atardeceres espectaculares. Pero la instantánea que acaparó todas las miradas fue un selfie junto a Aitana, donde ella aparece abrazándole por detrás mientras ambos posan sonrientes y en actitud muy cariñosa.
Con un simple “Back to work”, Plex dejó claro que ya habían regresado a España tras sus vacaciones. La respuesta de Aitana no se hizo esperar: la cantante comentó con un emoticono de rostro emocionado, un gesto breve pero significativo que desató la emoción de sus seguidores. En cuestión de minutos, la publicación se convirtió en una de las más comentadas del momento en redes sociales.
Una confirmación muy esperada
Aunque la pareja no se había escondido en los últimos meses, esta fotografía supone la confirmación definitiva de lo que era un secreto a voces: que ambos atraviesan un momento personal muy feliz.
Curiosamente, la primera imagen del viaje a Indonesia no fue compartida por ellos, sino por Ana, la hermana de Plex, quien subió a sus redes una foto grupal en la que la pareja aparecía junto a varios amigos contemplando un anochecer en el país asiático.
Un verano clave para Aitana y Plex
Estas vacaciones llegan para Aitana después de un verano histórico en su carrera. La artista cerró su gira “Metamorfosis” con dos conciertos multitudinarios en el Estadio Metropolitano de Madrid, consolidándose como una de las voces más influyentes de la música en español.
Plex, en cambio, ha seguido alimentando su perfil como uno de los influencers de viajes más reconocidos en España. Su canal de YouTube, centrado en mostrar aventuras alrededor del mundo, acumula millones de seguidores y lo ha convertido en una figura destacada del panorama digital.
La combinación de éxito profesional y felicidad personal convierte a la pareja en una de las más comentadas del año en el panorama cultural español.