Plex y Aitana confirman su relación con una foto en Indonesia: el gesto de la cantante que ha enamorado a sus fans

Con un simple “Back to work”, Plex dejó claro que ya habían regresado a España tras sus vacaciones. La respuesta de Aitana no se hizo esperar: la cantante comentó con un emoticono de rostro emocionado, un gesto breve pero significativo que desató la emoción de sus seguidores. En cuestión de minutos, la publicación se convirtió en una de las más comentadas del momento en redes sociales.