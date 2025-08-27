La música española de luto: Julio Iglesias se despide de Manuel de la Calva, del mítico Dúo Dinámico

La música española está de luto. Manuel de la Calva, integrante del mítico Dúo Dinámico, falleció este martes a los 88 años a causa de una fibrosis pulmonar. Su muerte deja un vacío irreparable en la historia del pop español y ha provocado una avalancha de homenajes de colegas y admiradores. Entre ellos, uno de los más esperados era el de Julio Iglesias, quien quiso despedirse públicamente de su viejo amigo y referente musical.