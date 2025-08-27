La música española de luto: Julio Iglesias se despide de Manuel de la Calva, del mítico Dúo Dinámico

La música española está de luto. Manuel de la Calva, integrante del mítico Dúo Dinámico, falleció este martes a los 88 años a causa de una fibrosis pulmonar. Su muerte deja un vacío irreparable en la historia del pop español y ha provocado una avalancha de homenajes de colegas y admiradores. Entre ellos, uno de los más esperados era el de Julio Iglesias, quien quiso despedirse públicamente de su viejo amigo y referente musical.
El mensaje de Julio Iglesias en redes sociales
El intérprete de Soy un truhán, soy un señor recurrió a Instagram para rendir homenaje a Manuel de la Calva. Junto a una fotografía con el Dúo Dinámico, compartió unas sentidas palabras que reflejan tanto la admiración como el cariño que sentía hacia él:
“Querido Manolo, hoy la música española pierde a uno de sus más grandes artistas”.
Julio Iglesias destacó el papel esencial del dúo en el nacimiento del pop en España y en su propia trayectoria:
“Contigo y con Ramón nace el pop en España, vuestras lecciones cambiaron mi carrera para siempre”.
Con estas frases, el cantante reconoció la influencia decisiva que tuvieron Manuel de la Calva y Ramón Arcusa en su formación artística, subrayando que su música marcó un antes y un después en la evolución del género en el país.
Una amistad y un legado imborrables
Para cerrar su homenaje, Iglesias escribió:
“Descansa en paz, amigo. Tu música quedará eternamente en nuestras vidas”.
Estas palabras resumen la profunda relación personal y artística que unía a Julio Iglesias con Manuel de la Calva, una amistad que se extendió más allá de los escenarios y que ahora queda sellada en la memoria colectiva de varias generaciones.
Reacciones del mundo de la música
El fallecimiento de Manuel de la Calva ha generado muestras de afecto y reconocimiento de numerosos artistas. Entre ellos, Amaral, José Manuel Soto, Carlos Baute, Francisco y Los Pecos han compartido mensajes en redes sociales destacando su enorme legado y agradeciendo su contribución al pop español.
El Dúo Dinámico, surgido en los años sesenta, fue pionero en modernizar el sonido de la música popular en España. Canciones como Quince años tiene mi amor o Resistiré marcaron generaciones y siguen siendo himnos intergeneracionales.
Un adiós histórico a un pilar del pop español
La muerte de Manuel de la Calva no solo significa la despedida de un artista clave, sino también el reconocimiento unánime de su papel como figura fundacional del pop en España. Su amistad con Julio Iglesias y la influencia que ejerció sobre él son testimonio del alcance de su obra, que continúa viva en la memoria de la música y de quienes crecieron con sus canciones.