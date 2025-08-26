Secciones
España

Muere Manuel de la Calva, miembro del Dúo Dinámico, a los 88 años

Su compañero Ramón Arcusa lo despidió con un emotivo mensaje y recordó su espíritu optimista. Juntos marcaron la historia de la música española con éxitos como “Perdóname”, “Amor de verano” y “Resistiré”.

DÚO DINÁMICO. Manuel de la Calva, a la izquierda, junto a Ramon Arcusa en una imagen del 2024. DÚO DINÁMICO. Manuel de la Calva, a la izquierda, junto a Ramon Arcusa en una imagen del 2024. FOTO/EUROPA PRESS
Hace 1 Hs

El mundo de la música española está de luto. Manuel de la Calva, integrante del legendario Dúo Dinámico, falleció este martes a los 88 años en el hospital Anderson de Madrid. La triste noticia fue confirmada por su inseparable compañero artístico, Ramón Arcusa, a través de las redes sociales.

“No lloréis por él, no le gustaría”, escribió Arcusa en su mensaje de despedida, donde definió a De la Calva como “el alma del Dúo, siempre alegre, optimista, positivo”. Con estas palabras quiso rendir homenaje a la figura de un artista que dejó una huella imborrable en la historia de la música en España.

En declaraciones a la agencia EFE, Arcusa explicó que Manuel de la Calva padecía fibrosis pulmonar, enfermedad que le fue diagnosticada tras un incidente en un concierto en Sitges hace tres años, cuando se desplomó en pleno escenario. A pesar de ello, aseguró que el cantante se mantuvo “positivo, dicharachero y peleando hasta hace poco” contra la dolencia.

El legado del Dúo Dinámico

Formado a finales de los años 50, el Dúo Dinámico se convirtió en un fenómeno musical que marcó a varias generaciones. Junto a Ramón Arcusa, Manuel de la Calva firmó algunos de los grandes clásicos de la música española, entre ellos “Perdóname”, “Amor de verano”, “Esos ojitos negros” y el eterno “Resistiré”, canción que se transformó en un himno de esperanza durante la pandemia de la covid-19.

Con su estilo fresco e innovador, el dúo abrió el camino al pop moderno en España, convirtiéndose en referencia obligada para artistas posteriores. Su música, cargada de optimismo y romanticismo, sigue sonando en la memoria colectiva del país.

La pérdida de Manuel de la Calva supone el adiós a una de las voces más queridas y emblemáticas del panorama musical español. Su alegría, su talento y las canciones que compartió con millones de oyentes seguirán siendo parte del patrimonio cultural de España.

Temas Españaagencia Efe
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Daniel Guzmán desvela el secreto que le pidió guardar Verónica Echegui sobre su enfermedad
1

Daniel Guzmán desvela el secreto que le pidió guardar Verónica Echegui sobre su enfermedad

¿Cuál es el lujoso y exclusivo regalo que Lamine Yamal le hizo a Nicki Nicole por su cumpleaños?
2

¿Cuál es el lujoso y exclusivo regalo que Lamine Yamal le hizo a Nicki Nicole por su cumpleaños?

Antonio Banderas despide a Verónica Echegui: “Hoy el cine español está de luto”
3

Antonio Banderas despide a Verónica Echegui: “Hoy el cine español está de luto”

Mejora la salud del cantante Jaume Anglada, amigo del rey Felipe VI, luego de ser atropellado en su moto
4

Mejora la salud del cantante Jaume Anglada, amigo del rey Felipe VI, luego de ser atropellado en su moto

Muere Manuel de la Calva, miembro del Dúo Dinámico, a los 88 años
5

Muere Manuel de la Calva, miembro del Dúo Dinámico, a los 88 años

Más Noticias
Daniel Guzmán desvela el secreto que le pidió guardar Verónica Echegui sobre su enfermedad

Daniel Guzmán desvela el secreto que le pidió guardar Verónica Echegui sobre su enfermedad

¿Cuál es el lujoso y exclusivo regalo que Lamine Yamal le hizo a Nicki Nicole por su cumpleaños?

¿Cuál es el lujoso y exclusivo regalo que Lamine Yamal le hizo a Nicki Nicole por su cumpleaños?

Antonio Banderas despide a Verónica Echegui: “Hoy el cine español está de luto”

Antonio Banderas despide a Verónica Echegui: “Hoy el cine español está de luto”

Mejora la salud del cantante Jaume Anglada, amigo del rey Felipe VI, luego de ser atropellado en su moto

Mejora la salud del cantante Jaume Anglada, amigo del rey Felipe VI, luego de ser atropellado en su moto

Verónica Echegui y su adiós en Prime Video: su última película antes de morir

Verónica Echegui y su adiós en Prime Video: su última película antes de morir

Lamine Yamal confirma su romance con Nicki Nicole en una romántica celebración de cumpleaños

Lamine Yamal confirma su romance con Nicki Nicole en una romántica celebración de cumpleaños

En qué ciudad estará el árbol de Navidad más grande de España

En qué ciudad estará el árbol de Navidad más grande de España

Plex y Aitana confirman su relación con una foto en Indonesia: el gesto de la cantante que ha enamorado a sus fans

Plex y Aitana confirman su relación con una foto en Indonesia: el gesto de la cantante que ha enamorado a sus fans

Comentarios