Muere Manuel de la Calva, miembro del Dúo Dinámico, a los 88 años

El mundo de la música española está de luto. Manuel de la Calva, integrante del legendario Dúo Dinámico, falleció este martes a los 88 años en el hospital Anderson de Madrid. La triste noticia fue confirmada por su inseparable compañero artístico, Ramón Arcusa, a través de las redes sociales.
“No lloréis por él, no le gustaría”, escribió Arcusa en su mensaje de despedida, donde definió a De la Calva como “el alma del Dúo, siempre alegre, optimista, positivo”. Con estas palabras quiso rendir homenaje a la figura de un artista que dejó una huella imborrable en la historia de la música en España.
En declaraciones a la agencia EFE, Arcusa explicó que Manuel de la Calva padecía fibrosis pulmonar, enfermedad que le fue diagnosticada tras un incidente en un concierto en Sitges hace tres años, cuando se desplomó en pleno escenario. A pesar de ello, aseguró que el cantante se mantuvo “positivo, dicharachero y peleando hasta hace poco” contra la dolencia.
El legado del Dúo Dinámico
Formado a finales de los años 50, el Dúo Dinámico se convirtió en un fenómeno musical que marcó a varias generaciones. Junto a Ramón Arcusa, Manuel de la Calva firmó algunos de los grandes clásicos de la música española, entre ellos “Perdóname”, “Amor de verano”, “Esos ojitos negros” y el eterno “Resistiré”, canción que se transformó en un himno de esperanza durante la pandemia de la covid-19.
Con su estilo fresco e innovador, el dúo abrió el camino al pop moderno en España, convirtiéndose en referencia obligada para artistas posteriores. Su música, cargada de optimismo y romanticismo, sigue sonando en la memoria colectiva del país.
La pérdida de Manuel de la Calva supone el adiós a una de las voces más queridas y emblemáticas del panorama musical español. Su alegría, su talento y las canciones que compartió con millones de oyentes seguirán siendo parte del patrimonio cultural de España.