Muere Manuel de la Calva, miembro del Dúo Dinámico, a los 88 años

El legado del Dúo Dinámico

Formado a finales de los años 50, el Dúo Dinámico se convirtió en un fenómeno musical que marcó a varias generaciones. Junto a Ramón Arcusa, Manuel de la Calva firmó algunos de los grandes clásicos de la música española, entre ellos “Perdóname”, “Amor de verano”, “Esos ojitos negros” y el eterno “Resistiré”, canción que se transformó en un himno de esperanza durante la pandemia de la covid-19.