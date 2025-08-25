Secciones
Anita Williams carga contra "Fiesta" y acusa a Telecinco de manipular sus declaraciones

La tercera finalista de "Supervivientes 2025" explotó en redes sociales contra el magacín de Unicorn Content, asegurando que tergiversaron una conversación telefónica.

Las críticas hacia "Fiesta", el programa de Telecinco producido por Unicorn Content, no se detienen. Tras la desmentida de Kiko Jiménez, ahora ha sido Anita Williams, tercera finalista de Supervivientes 2025, quien ha estallado en redes sociales acusando al formato de manipulación.

La televisiva se mostró tajante en sus stories de Instagram: “No pienso coger el teléfono a ningún coordinador, ni a ningún periodista, ni a ningún colaborador de TV más porque de 10 minutos o 20 minutos de llamada cogéis lo que os da la gana y tergiversáis todo”. Sus declaraciones llegan después de que el programa emitiera una conversación en la que hablaba de su ex, Montoya, recientemente reaparecido en Chipiona.

El mensaje de Williams sobre su ex

Según lo difundido por Fiesta, Anita Williams habría afirmado que su relación con Montoya pertenece al pasado: “Creo que es pasado y cuanto antes se olvide de mí y yo de él es lo mejor que nos puede pasar a los dos”. Además, señaló que no piensa victimizarse tras la ruptura y lanzó un dardo a su ex pareja: “Lo que tendría que hacer es centrarse en la gente que lo quiere y no en la que lo odia”.

La ex concursante de Supervivientes incluso deslizó que no le sorprendería que Montoya volviera a la televisión: “Al final somos personajes públicos… que haga su vida y se recupere pronto”. Sin embargo, Williams sostiene que sus palabras fueron editadas y sacadas de contexto, lanzando un mensaje contundente: “El programa que quiera saber de mí que me llame y en directo”.

La reaparición de Montoya

Mientras tanto, Montoya rompió su silencio en Chipiona tras varios meses alejado de los focos. Con declaraciones cargadas de intención, aseguró: “Ahora mismo mi corazón quiere amor de la gente”.

El artista confesó haber atravesado “seis meses muy duros”, pero afirmó estar en una nueva etapa personal y profesional, centrado en su música y en su público. Con ello, dejó claro que su prioridad no pasa por retomar su relación con Anita Williams, sino por avanzar hacia un futuro renovado.

