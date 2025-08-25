Anita Williams carga contra "Fiesta" y acusa a Telecinco de manipular sus declaraciones

El mensaje de Williams sobre su ex

Según lo difundido por Fiesta, Anita Williams habría afirmado que su relación con Montoya pertenece al pasado: “Creo que es pasado y cuanto antes se olvide de mí y yo de él es lo mejor que nos puede pasar a los dos”. Además, señaló que no piensa victimizarse tras la ruptura y lanzó un dardo a su ex pareja: “Lo que tendría que hacer es centrarse en la gente que lo quiere y no en la que lo odia”.