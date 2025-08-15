Anita Williams denuncia al padre de su hijo por quebrantar la orden de alejamiento

Anita Williams ha acudido a los juzgados junto a su abogado para denunciar al padre de su hijo Thiago por quebrantamiento de la orden de alejamiento. Según ha explicado su letrado a la salida, también han presentado cargos por un presunto delito de coacciones.
“Interpusimos una denuncia por quebrantamiento de medida cautelar contra el padre del hijo de Anita y también por un delito de coacciones contra su persona. Vamos a ver cuáles son las medidas que se acuerdan y si se puede regular la situación de su hijo para que no haya ningún problema”, declaró el abogado.
Un contacto prohibido desde prisión
El padre de Thiago, de 4 años, permanece en la cárcel y, según Williams, no podrá salir antes de 2038 debido a condenas por delitos graves. Sin embargo, la expareja habría intentado comunicarse con ella por vía telefónica desde prisión, lo que vulnera la orden de alejamiento vigente.
En una entrevista con Diez Minutos, Anita relató que esta situación representa uno de los episodios más duros de su vida, ya que teme que estos contactos no autorizados afecten la estabilidad de su hijo.
De la televisión a los tribunales
Anita Williams se hizo conocida por su relación con Montoya en La isla de las tentaciones. Más tarde, ambos coincidieron en Supervivientes, pero en la actualidad no mantienen ningún vínculo personal.
La denuncia abre un nuevo capítulo judicial en la vida de la influencer, quien ahora centra sus esfuerzos en proteger a su hijo y en que se cumplan las medidas legales establecidas.