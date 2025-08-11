AITANA. Deslumbra en Bali con un vestido semitransparente que realza su figura en su viaje romántico con Plex.

Después de arrasar en eventos como La Velada V y su concierto en el Riyadh Air Metropolitano de Madrid, donde enfrentó varios contratiempos, Aitana se ha tomado un merecido descanso. La artista viaja junto a su novio, el youtuber Plex, y amigos, para una escapada romántica que los ha llevado hasta Bali, uno de los destinos más codiciados del mundo.