AITANA. Deslumbra en Bali con un vestido semitransparente que realza su figura en su viaje romántico con Plex.

Después de arrasar en eventos como La Velada V y su concierto en el Riyadh Air Metropolitano de Madrid, donde enfrentó varios contratiempos, Aitana se ha tomado un merecido descanso. La artista viaja junto a su novio, el youtuber Plex, y amigos, para una escapada romántica que los ha llevado hasta Bali, uno de los destinos más codiciados del mundo.
El amor oficializado en Ibiza y consolidado en Bali
La relación entre Aitana y Plex se confirmó públicamente en Ibiza durante la celebración del cumpleaños de la cantante, cuando la artista compartió en Instagram imágenes que dejaron claro su romance. Desde entonces, la pareja ha sido vista disfrutando juntos en diferentes rincones, como bodegas en Zamora o restaurantes en Sevilla, consolidando una de las parejas más seguidas del momento.
El look más glamuroso de Aitana en Bali
En sus redes sociales, Aitana ha deslumbrado con un vestido largo en color marrón chocolate, de la firma británica Meshki. El modelo, llamado Jasmyn, destaca por su escote redondo, tirantes de malla semitransparente y espalda descubierta que deja ver sus músculos tonificados. El diseño está adornado con pequeños brillantes de strass que aportan un toque sofisticado y sexy.
Este vestido, muy codiciado, tiene un precio de 175 euros y recientemente ha vuelto a estar disponible en stock. Aitana ya posee varios diseños de Meshki en su armario, consolidando su apuesta por esta marca.
Versión low cost del vestido de Aitana
Para quienes buscan un estilo similar a un precio más accesible, la firma Shein ofrece una versión muy parecida del vestido Jasmyn, disponible por solo 15,99 euros (referencia sz25031010303328803), convirtiéndose en una opción ideal para las seguidoras que quieren replicar el look de la cantante sin gastar demasiado.