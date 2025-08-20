Lamine Yamal y Nicki Nicole: las pruebas de su escapada romántica a Mónaco

Nicki Nicole en el palco del Barcelona

Los rumores de romance comenzaron a tomar fuerza el pasado 10 de agosto, cuando Nicki Nicole asistió al Trofeu Joan Gamper en el que Lamine Yamal brilló con dos goles frente al Como. La cantante fue vista en el palco, acompañada por el entorno más cercano del jugador, y luciendo la camiseta del Barça.