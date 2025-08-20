Lamine Yamal y Nicki Nicole: las pruebas de su escapada romántica a Mónaco

Desde hace semanas, los rumores sobre un posible noviazgo entre Nicki Nicole y Lamine Yamal no paran de crecer. La artista argentina y el joven futbolista del FC Barcelona fueron vinculados tras múltiples coincidencias en redes sociales, apariciones públicas y ahora, una supuesta escapada romántica a Mónaco.
El periodista español Javi Hoyos Martínez fue quien difundió las imágenes que revelarían que ambos se alojaron en el mismo hotel, el exclusivo The Maybourne Riviera, situado en un acantilado con vistas al Mediterráneo.
Coincidencias que delatan el romance
De acuerdo con Hoyos Martínez, las pruebas de que Nicki y Yamal están juntos en Mónaco son claras:
Ambos compartieron fotos y videos en los que aparece el mismo cuadro y cabecero de cama, propios de una de las habitaciones del hotel.
Nicki Nicole lució un collar que antes había llevado Yamal, lo que despertó aún más especulaciones.
El propio futbolista compartió una imagen de la mesa en el restaurante del hotel, confirmando su ubicación.
“Son la pareja del momento”, aseguró el periodista al difundir la información en redes sociales.
Nicki Nicole en el palco del Barcelona
Los rumores de romance comenzaron a tomar fuerza el pasado 10 de agosto, cuando Nicki Nicole asistió al Trofeu Joan Gamper en el que Lamine Yamal brilló con dos goles frente al Como. La cantante fue vista en el palco, acompañada por el entorno más cercano del jugador, y luciendo la camiseta del Barça.
En redes sociales se viralizaron imágenes de Nicki celebrando las jugadas del delantero y, más tarde, abandonando el estadio junto a él. Incluso, algunos fanáticos notaron que Yamal tenía como fondo de pantalla del móvil una foto de la cantante.
Primer encuentro y señales en redes
El primer registro público de ambos fue en la fiesta de cumpleaños número 18 de Yamal, donde Nicki Nicole estuvo presente. Desde entonces, los guiños en redes sociales no han parado: likes, comentarios y fotos en lugares coincidentes.
Ahora, con la supuesta escapada a Mónaco, los rumores parecen confirmarse y el vínculo entre ambos se perfila como uno de los romances más comentados del año.
Una historia que recién comienza
Aunque ninguno de los dos ha confirmado oficialmente la relación, las imágenes y coincidencias compartidas en redes sociales alimentan la versión de que Nicki Nicole y Lamine Yamal atraviesan un momento especial.
La combinación de fútbol y música los ha convertido en protagonistas de titulares en España, Argentina y en todo el mundo, mientras sus seguidores esperan la confirmación oficial de este romance.