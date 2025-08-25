Murió la actriz española Verónica Echegui a los 42 años: protagonista de Yo soy la Juani y ganadora de un Goya

La actriz española Verónica Echegui, reconocida por sus papeles en cine y televisión y cuatro veces nominada al Goya, ha fallecido en Madrid a los 42 años a causa de una enfermedad. La noticia fue confirmada por la Unión de Actores y Actrices a través de sus redes sociales, donde expresaron su pesar por la pérdida de una de las intérpretes más versátiles de su generación.
De Yo soy la Juani al reconocimiento de la crítica
Echegui saltó a la fama en 2006 gracias a su papel de La Juani en la película de Bigas Luna, que le valió una nominación al Goya a Mejor Actriz Revelación. Su interpretación marcó a toda una generación y la posicionó como una de las actrices emergentes más prometedoras del cine español.
En 2008, volvió a destacar en El patio de mi cárcel, donde dio vida a una joven presa, papel que le permitió repetir nominación en los premios de la Academia. Años más tarde, en Katmandú, un espejo en el cielo (2011), bajo la dirección de Icíar Bollaín, obtuvo otra nominación al Goya por un personaje lleno de sensibilidad y compromiso.
Verónica Echegui, actriz y directora premiada
Además de su carrera como actriz, Verónica Echegui también se adentró en la dirección. En 2022, obtuvo el Goya al Mejor Cortometraje de Ficción por Tótem loba, confirmando su capacidad creativa detrás de las cámaras.
Su versatilidad la llevó a combinar proyectos en la gran pantalla y en televisión, explorando desde la comedia hasta el drama y el thriller.
Últimos trabajos en cine y televisión
En los últimos años, Echegui siguió trabajando con intensidad. En 2024 protagonizó Justicia artificial, un thriller político de tintes distópicos en el que interpretó a una jueza que destapa una conspiración vinculada al uso de inteligencia artificial en el sistema judicial.
Entre otros títulos relevantes de su filmografía destacan:
La gran familia española (2013)
Explota Explota (2020)
Objetos (2022)
Una pérdida para el cine español
Con su fallecimiento, el cine y la televisión en España pierden a una de sus figuras más queridas. Su talento, tanto frente como detrás de la cámara, la convirtió en un referente de la interpretación contemporánea.
El recuerdo de Verónica Echegui permanecerá vivo en su filmografía, en el legado de Yo soy la Juani y en cada uno de los personajes que llevó a la pantalla con fuerza y autenticidad.