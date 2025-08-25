Murió la actriz española Verónica Echegui a los 42 años: protagonista de Yo soy la Juani y ganadora de un Goya

La actriz española Verónica Echegui, reconocida por sus papeles en cine y televisión y cuatro veces nominada al Goya, ha fallecido en Madrid a los 42 años a causa de una enfermedad. La noticia fue confirmada por la Unión de Actores y Actrices a través de sus redes sociales, donde expresaron su pesar por la pérdida de una de las intérpretes más versátiles de su generación.