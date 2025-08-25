Una profunda vaguada llega tras la DANA con tormentas y cambios térmicos en España

El miércoles aún se podrán superar los 35 °C en zonas como Baleares, Lleida, Castilla-La Mancha oriental, interior sur de la Comunidad Valenciana, valle del Guadalquivir y la vega del Segura. Además, las noches seguirán siendo cálidas en el litoral mediterráneo, con mínimas entre 20 y 25 °C.