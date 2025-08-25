Una profunda vaguada llega tras la DANA con tormentas y cambios térmicos en España

La última semana de agosto estará marcada por la inestabilidad atmosférica. Tras la reciente DANA, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé la entrada de una profunda vaguada que dejará tormentas, chubascos intensos y notables contrastes de temperatura en varias regiones de España.
Zonas afectadas por las lluvias y tormentas
A partir de este lunes, se esperan chubascos y tormentas localmente fuertes en:
Pirineos
Aragón
Cataluña
Comunidad Valenciana
Baleares
La presencia de abundante nubosidad también alcanzará el sur y el este peninsular, mientras que en Galicia, Cantábrico, alto Ebro y Estrecho se formarán bancos de niebla y nubes bajas.
En Canarias, el tiempo será más estable, con cielos poco nubosos o con nubes altas, aunque no se descartan lluvias débiles en el norte y episodios de calima.
Llegada de la vaguada y aumento de la inestabilidad
Según Meteored, a partir del miércoles la situación se complicará con la llegada de una profunda vaguada que atravesará casi toda la Península. Esto traerá consigo tormentas muy fuertes y potencialmente adversas en:
Cataluña
Aragón
Navarra y La Rioja (zonas limítrofes)
Meseta Norte
Interior de la Comunidad Valenciana
La Aemet advierte de que las precipitaciones serán superiores a lo habitual en el tercio norte peninsular y en Baleares, algo que podría suponer un alivio en áreas afectadas por incendios.
Cambios térmicos: dónde hará más frío y dónde más calor
La vaguada vendrá acompañada de contrastes térmicos notables:
Descenso de temperaturas: en el oeste e interior norte peninsular, con anomalías de entre -1 y -3 °C en Extremadura, Castilla y León, Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco y valle del Ebro.
Calor intenso: en el Mediterráneo, donde se prevén temperaturas hasta 3 °C por encima de la media en Baleares, Cataluña, Comunidad Valenciana y Murcia.
El miércoles aún se podrán superar los 35 °C en zonas como Baleares, Lleida, Castilla-La Mancha oriental, interior sur de la Comunidad Valenciana, valle del Guadalquivir y la vega del Segura. Además, las noches seguirán siendo cálidas en el litoral mediterráneo, con mínimas entre 20 y 25 °C.