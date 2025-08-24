Falleció una nena de 5 años en Rosario tras ingresar al hospital con convulsiones y lesiones

Una niña de cinco años falleció en el Hospital de Niños Victor J. Vilela de Rosario, Santa Fe, luego de ser trasladada de urgencia con convulsiones y lesiones corporales. La Justicia investiga las circunstancias de su muerte, mientras que su madre y su padrastro quedaron bajo investigación.
La menor ingresó al hospital con lesiones y convulsiones
Según fuentes policiales, la pequeña fue llevada al hospital pasado el mediodía de este sábado por su madre, de 28 años, y su padrastro, de 24. La niña presentaba convulsiones y fuertes dolores corporales, además de lesiones en sus zonas genitales, lo que generó sospechas de un posible abuso infantil.
El cuerpo de la menor fue trasladado a la morgue judicial para realizar una autopsia que determine las causas exactas de su muerte.
Investigación judicial y peritajes
El caso quedó bajo la órbita del Departamento de Homicidios Dolosos, a cargo de Marisol Fabbro, y del Equipo Fiscal de Violencias Altamente Lesivas. Como parte de la investigación, se secuestraron los celulares de la madre y su pareja para analizar posibles indicios sobre lo ocurrido.
Los primeros informes forenses no permitieron determinar si las lesiones eran producto de violencia, por lo que se ordenó la realización de estudios complementarios y anatomopatológicos.
Madre y padrastro quedaron en libertad
Horas después, tanto la madre como el padrastro recuperaron la libertad, aunque permanecen a disposición de la Justicia mientras continúan los peritajes y se espera el resultado final de la autopsia.
El trágico caso mantiene en alerta a la comunidad de Rosario y subraya la importancia de la intervención judicial y médica en situaciones de posible violencia infantil.