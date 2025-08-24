Falleció una nena de 5 años en Rosario tras ingresar al hospital con convulsiones y lesiones

La menor ingresó al hospital con lesiones y convulsiones

Según fuentes policiales, la pequeña fue llevada al hospital pasado el mediodía de este sábado por su madre, de 28 años, y su padrastro, de 24. La niña presentaba convulsiones y fuertes dolores corporales, además de lesiones en sus zonas genitales, lo que generó sospechas de un posible abuso infantil.