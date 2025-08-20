Si amaste Entrevías, Los Favoritos de Midas te dejará sin aliento en Netflix

Por qué verla si te gustó Entrevías

Los Favoritos de Midas es una apuesta segura para quienes disfrutaron de Entrevías y buscan thrillers intensos y breves. La crítica la destacó como una de las mejores producciones españolas de Netflix, capaz de mantener el suspenso sin caer en excesos. Su impacto global y la capacidad de mantener al espectador pegado a la pantalla la convierten en imprescindible para los amantes del thriller.