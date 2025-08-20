Si amaste Entrevías, Los Favoritos de Midas te dejará sin aliento en Netflix

Para los fanáticos de Entrevías, la serie española con José Coronado y Luis Zahera, Netflix ofrece otra producción que promete atraparte de principio a fin: Los Favoritos de Midas. Este thriller de seis episodios combina suspenso clásico, narrativa contemporánea y una atmósfera inquietante que mantiene al espectador en constante tensión.
Un fenómeno español en Netflix
Tras el éxito de Entrevías, Los Favoritos de Midas se convirtió en un fenómeno global gracias a su lanzamiento simultáneo en 190 países. La miniserie, estrenada en noviembre de 2020, logró posicionarse rápidamente entre las producciones españolas más vistas, y su impacto persiste años después.
La serie adapta un relato de Jack London, trasladando la acción a una Madrid contemporánea, cosmopolita y fría, donde el poder económico y los medios de comunicación se cruzan con dilemas morales extremos.
La trama de Los Favoritos de Midas
El eje central de la historia es Víctor Genovés, interpretado por Luis Tosar, un editor millonario que recibe una carta de chantaje de un grupo enigmático llamado Los Favoritos de Midas. El ultimátum es cruel: si no cumple con la demanda económica, una persona inocente morirá, y así sucesivamente. Lo inquietante es que las víctimas no tienen relación alguna con Genovés; son seleccionadas al azar.
Según la sinopsis oficial de Netflix:
"Un editor millonario recibe una nota de chantaje que plantea consecuencias de vida o muerte. Inspirada en un cuento de Jack London, pero ambientada en la Madrid actual."
El thriller juega con la ambigüedad moral, la presión mediática y las decisiones extremas, ofreciendo una narrativa que atrapa desde el primer minuto.
Seis capítulos que no dejan respiro
La serie está compuesta por seis episodios, un formato compacto que elimina rellenos innecesarios y mantiene un ritmo acelerado. Cada minuto incrementa la tensión y lleva al espectador a cuestionar qué haría en una situación semejante. Este formato también favorece el consumo rápido, con muchos usuarios completando la miniserie en un solo día.
Por qué verla si te gustó Entrevías
Los Favoritos de Midas es una apuesta segura para quienes disfrutaron de Entrevías y buscan thrillers intensos y breves. La crítica la destacó como una de las mejores producciones españolas de Netflix, capaz de mantener el suspenso sin caer en excesos. Su impacto global y la capacidad de mantener al espectador pegado a la pantalla la convierten en imprescindible para los amantes del thriller.
Si buscás una serie corta, intensa y con dilemas morales complejos, esta miniserie española es tu próxima parada obligatoria en Netflix.