Sofocaron un incendio de pastizales cerca del cementerio de Gobernador Piedrabuena

El fuego se desató el sábado a la noche en un sector con pastizales secos, junto a las vías férreas y en cercanías de viviendas.

Sofocaron un incendio de pastizales cerca del cementerio de Gobernador Piedrabuena
Un incendio forestal ocurrido el sábado por la noche en las inmediaciones del cementerio de Gobernador Piedrabuena generó preocupación entre los vecinos. Las llamas comenzaron alrededor de las 22 en una zona de pastizales al costado de las vías férreas, y el viento amenazaba con extender el fuego hacia las viviendas cercanas.

Efectivos de la comisaría local, que se desplazaron en el móvil TUC 1039, trabajaron junto a vecinos para contener el avance de las llamas. Tras varios minutos de tareas lograron sofocar el fuego y evitar que alcanzara las casas del lugar.

Según informó la Policía, el suelo afectado corresponde a un camino vecinal adyacente al barrio. Los residentes de la zona dijeron desconocer el origen del incendio.

Como no se registraron daños materiales ni heridos, se dejó constancia de la intervención en la comisaría de Gobernador Piedrabuena.

