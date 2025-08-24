Dónde estarán las ferias de este domingo en San Miguel de Tucumán

Este domingo, la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, a través de la Dirección de Relaciones Institucionales, organizó una agenda de ferias para que vecinos y visitantes disfruten de productos locales, gastronomía y artesanías en diferentes espacios verdes de la capital.
Las propuestas se distribuirán de la siguiente manera
-Feria Gastronómica en el Palacio de los Deportes: de 11 a 17, en avenida Coronel Suárez 300 (Parque 9 de Julio), con comidas saladas, dulces y bebidas.
-Feria de Artesanos: de 16 a 22, en el Polo Gastronómico del Parque El Provincial (avenida Roca y Chacabuco), con piezas hechas a mano en metales, cerámica, tejidos y madera.
-Feria Gourmet: de 17 a 00, en el Parque El Provincial (avenida Roca y 9 de Julio), con platos salados, postres y bebidas.
-Paseo Gastronómico: de 17 a 00, en el Parque Avellaneda (calle Asunción), con menús regionales y propuestas variadas.
-Feria de Emprendedores: de 16 a 23, en el Parque Avellaneda (avenida Mate de Luna y caminerías internas), con diseño, indumentaria, juguetería, decoración y cosmética.
-Feria Parque Quinto Centenario: de 15 a 22, en avenida Belgrano al 4200, con productos de emprendedores y opciones gastronómicas.
-Feria Manantial Sur: de 16 a 21, en avenida Palavecino (entre Constitución y Pueyrredón), con propuestas barriales de emprendedores y feriantes locales.