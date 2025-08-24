Estas son las 11 esquinas de San Miguel de Tucumán que ahora cuentan con semáforos

Un total de 11 cruces estratégicos de la capital tucumana fueron equipados con nuevos semáforos en las últimas semanas, en el marco del plan de ordenamiento del tránsito impulsado por la gestión de la intendenta Rossana Chahla.
Los semáforos de las 11 esquinas recientemente habilitados:
-Lavalle y Entre Ríos (barrio Sur)
-Lamadrid y Miguel Lillo
-Lamadrid y Pellegrini
-Rondeau y Próspero Mena
-Lavalle y Próspero Mena
-Lamadrid y Próspero Mena
-Bolívar y Frías Silva
-San Lorenzo y Constitución
-San Lorenzo y Coronel Zelaya
-Lamadrid y Constitución
-Lamadrid y Coronel Zelaya
La iniciativa busca mejorar la seguridad vial y ordenar la circulación en zonas de alto tránsito. Según los registros municipales, durante la gestión de Chahla ya se instalaron 36 nuevos complejos semaforizados, con lo cual la capital cuenta hoy con 422 esquinas reguladas.
Cuando la actual administración asumió en noviembre de 2023, había 386 semáforos en toda la ciudad, aunque gran parte funcionaba con fallas o estaban fuera de servicio por falta de mantenimiento y vandalismo.