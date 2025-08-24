El cronograma de pago de los sueldos de agosto para los empleados estatales en Tucumán

El primero se iniciará el jueves 28 de agosto con los agentes del Sistema Provincial de Salud (Siprosa), el Instituto Provincial de la Vivienda y el Instituto Provincial de Lucha contra el Alcoholismo, mientras que el viernes 29 será el turno del personal de Seguridad (Policía y Servicio Penitenciario), Administración Central, Defensoría del Pueblo, Tribunal de Cuentas, Tribunal Fiscal de Apelación, Poder Legislativo y Dirección Provincial de Vialidad.