Secciones
SociedadClima y ecología

El tiempo en Tucumán: el domingo arrancó muy frío pero promete mucho sol

La mínima fue de 4 °C. La nubosidad será escasa. El pronóstico para el inicio de la semana.

AL AIRE LIBRE. Las condiciones del tiempo permitirán este domingo aprovechar de los diferentes espacios verdes de la provincia. AL AIRE LIBRE. Las condiciones del tiempo permitirán este domingo aprovechar de los diferentes espacios verdes de la provincia. ARCHIVO LA GACETA / FOTO DE INÉS QUINTEROS ORIO
Hace 1 Hs

El fin de semana terminará en Tucumán con una jornada soleada aunque menos cálida que los días previos. Además, el pronóstico sostiene que se viene una semana calurosa en el tramo final del invierno. Para hoy se anuncia una máxima de 19 °C. 

La mañana comenzó fría, con cielo despejado y una temperatura mínima de 4 °C, mientras que la sensación térmica fue de 2 °C. Desde el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) registraron una humedad de al menos un 70%. Los vientos fueron moderados del sector norte. 

Hacia el mediodía la nubosidad será de alrededor de un 20%, mientras que la temperatura habrá subido al menos hasta los 15 °C. La humedad bajará sensiblemente hasta lel 25%, mientras que los vientos serán suaves desde el sector noreste. 

Para la tarde, el SMN augura mucho sol y una temperatura máxima de 19 °C, mientras que la sensación térmica rondará los 20 °C. La humedad se mantendrá en torno al 20% y la nubosidad será nula. 

A la noche el cielo continuará completamente despejado mientras que la temperatura caerá hasta los 9 °C, con una humedad en aumento hasta llegar al 50%. 

¿Cómo estará el tiempo en el inicio de la próxima semana en Tucumán?

Desde el SMN pronostican para el lunes cielo despejado, una temperatura mínima de 7 °C y una máxima de 23 °C. Estas condiciones del tiempo se mantendrán durante el martes, el miércoles, el jueves y el viernes, con 8 °C y 24 °C, respectivamente.  

Recién el sábado, después de una máxima de 26 °C, podría ingresar un frente nubosos que provocaría lluvias durante la tarde y la noche. 

Temas TucumánServicio Meteorológico Nacional
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Rigen dos alertas para Tucumán: una naranja por calor extremo y otra amarilla por lluvias y tormentas

Rigen dos alertas para Tucumán: una naranja por calor extremo y otra amarilla por lluvias y tormentas

Ruta a los Valles: Vialidad Provincial extendió el corte en la 307 por hielo en la calzada

Ruta a los Valles: Vialidad Provincial extendió el corte en la 307 por hielo en la calzada

Habilitaron el paso por la ruta 307 entre Acheral y Amaicha del Valle

Habilitaron el paso por la ruta 307 entre Acheral y Amaicha del Valle

Lo más popular
El escándalo de los audios: la Justicia investiga coimas y en la Casa Rosada apuntan a Villarruel
1

El escándalo de los audios: la Justicia investiga coimas y en la Casa Rosada apuntan a Villarruel

Adiós a Federico Colombres
2

Adiós a Federico Colombres

El “cuco” de LLA y los volantazos de Jaldo y Sánchez en campaña
3

El “cuco” de LLA y los volantazos de Jaldo y Sánchez en campaña

Más vecinos denuncian manejos irregulares en la comuna de Las Cejas
4

Más vecinos denuncian manejos irregulares en la comuna de Las Cejas

Homo mileium
5

Homo mileium

Los Pumas rugieron en Vélez y vencieron a los All Blacks por primera vez en Argentina
6

Los Pumas rugieron en Vélez y vencieron a los All Blacks por primera vez en Argentina

Más Noticias
Estas son las 11 esquinas de San Miguel de Tucumán que ahora cuentan con semáforos

Estas son las 11 esquinas de San Miguel de Tucumán que ahora cuentan con semáforos

El cronograma de pago de los sueldos de agosto para los empleados estatales en Tucumán

El cronograma de pago de los sueldos de agosto para los empleados estatales en Tucumán

El escándalo de los audios: la Justicia investiga coimas y en la Casa Rosada apuntan a Villarruel

El escándalo de los audios: la Justicia investiga coimas y en la Casa Rosada apuntan a Villarruel

Los cuatro alimentos que no debemos recalentar porque afectan la salud

Los cuatro alimentos que no debemos recalentar porque afectan la salud

El utensilio que está en todas las cocinas y es cancerígeno, según la Organización Mundial de la Salud

El utensilio que está en todas las cocinas y es cancerígeno, según la Organización Mundial de la Salud

Adiós a Federico Colombres

Adiós a Federico Colombres

El “cuco” de LLA y los volantazos de Jaldo y Sánchez en campaña

El “cuco” de LLA y los volantazos de Jaldo y Sánchez en campaña

Sexualmente hablando: Déjalos

Sexualmente hablando: Déjalos

Comentarios