El tiempo en Tucumán: el domingo arrancó muy frío pero promete mucho sol

El fin de semana terminará en Tucumán con una jornada soleada aunque menos cálida que los días previos. Además, el pronóstico sostiene que se viene una semana calurosa en el tramo final del invierno. Para hoy se anuncia una máxima de 19 °C.
La mañana comenzó fría, con cielo despejado y una temperatura mínima de 4 °C, mientras que la sensación térmica fue de 2 °C. Desde el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) registraron una humedad de al menos un 70%. Los vientos fueron moderados del sector norte.
Hacia el mediodía la nubosidad será de alrededor de un 20%, mientras que la temperatura habrá subido al menos hasta los 15 °C. La humedad bajará sensiblemente hasta lel 25%, mientras que los vientos serán suaves desde el sector noreste.
Para la tarde, el SMN augura mucho sol y una temperatura máxima de 19 °C, mientras que la sensación térmica rondará los 20 °C. La humedad se mantendrá en torno al 20% y la nubosidad será nula.
A la noche el cielo continuará completamente despejado mientras que la temperatura caerá hasta los 9 °C, con una humedad en aumento hasta llegar al 50%.
¿Cómo estará el tiempo en el inicio de la próxima semana en Tucumán?
Desde el SMN pronostican para el lunes cielo despejado, una temperatura mínima de 7 °C y una máxima de 23 °C. Estas condiciones del tiempo se mantendrán durante el martes, el miércoles, el jueves y el viernes, con 8 °C y 24 °C, respectivamente.
Recién el sábado, después de una máxima de 26 °C, podría ingresar un frente nubosos que provocaría lluvias durante la tarde y la noche.