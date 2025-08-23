Extraditan a una pareja de tucumanos que estafaba en Termas del Río Hondo

Una pareja oriunda de San Miguel de Tucumán fue detenida tras una investigación que los vincula a estafas cometidas en Termas de Río Hondo, en la provincia de Santiago del Estero. Según la pesquisa, utilizaban tarjetas bancarias y plataformas de pago digital para concretar las maniobras fraudulentas contra comerciantes de la zona.
Los allanamientos y detenciones en Tucumán
El procedimiento fue llevado adelante por personal de la División Delitos Telemáticos de la Policía de Tucumán, en conjunto con la División Sustracción del Automotor.
El subcomisario Néstor Montenegro, segundo jefe de Delitos Telemáticos, detalló que la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA) de Capital autorizó dos allanamientos simultáneos:
En uno de los domicilios se detuvo al hombre acusado, donde además se hallaron cocaína y marihuana, dando intervención a la Digedrop.
En el otro domicilio se detuvo a la mujer implicada, donde se secuestraron ocho teléfonos celulares y diversas tarjetas bancarias, presuntamente utilizadas en los fraudes digitales.
La extradición a Santiago del Estero
Montenegro explicó que los detenidos no tendrían antecedentes previos, aunque la Justicia santiagueña dispuso su extradición para que queden a disposición del juez de la causa.
“Estas personas serán extraditadas a Santiago del Estero para disposición de la Justicia”, concluyó el subcomisario.