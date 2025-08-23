Secciones
Seguridad

Extraditan a una pareja de tucumanos que estafaba en Termas del Río Hondo

Un hombre y una mujer fueron detenidos en San Miguel de Tucumán y serán trasladados a Santiago del Estero, donde la Justicia los investiga por múltiples fraudes con tarjetas bancarias y billeteras virtuales.

Extraditan a una pareja de tucumanos que estafaba en Termas del Río Hondo
Hace 11 Min

Una pareja oriunda de San Miguel de Tucumán fue detenida tras una investigación que los vincula a estafas cometidas en Termas de Río Hondo, en la provincia de Santiago del Estero. Según la pesquisa, utilizaban tarjetas bancarias y plataformas de pago digital para concretar las maniobras fraudulentas contra comerciantes de la zona.

Los allanamientos y detenciones en Tucumán

El procedimiento fue llevado adelante por personal de la División Delitos Telemáticos de la Policía de Tucumán, en conjunto con la División Sustracción del Automotor.

El subcomisario Néstor Montenegro, segundo jefe de Delitos Telemáticos, detalló que la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA) de Capital autorizó dos allanamientos simultáneos:

En uno de los domicilios se detuvo al hombre acusado, donde además se hallaron cocaína y marihuana, dando intervención a la Digedrop.

En el otro domicilio se detuvo a la mujer implicada, donde se secuestraron ocho teléfonos celulares y diversas tarjetas bancarias, presuntamente utilizadas en los fraudes digitales.

La extradición a Santiago del Estero

Montenegro explicó que los detenidos no tendrían antecedentes previos, aunque la Justicia santiagueña dispuso su extradición para que queden a disposición del juez de la causa.

“Estas personas serán extraditadas a Santiago del Estero para disposición de la Justicia”, concluyó el subcomisario.

Temas San Miguel de TucumánTermas de Río Hondo
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Vínculos de Manzur con una droguería relacionda con el escándalo Andis
1

Vínculos de Manzur con una droguería relacionda con el escándalo Andis

Acusan a la comisionada de Las Cejas de usar fondos públicos en obras privadas
2

Acusan a la comisionada de Las Cejas de usar fondos públicos en obras privadas

Tres trucos para descongelar carne sin poner en riesgo tu salud
3

Tres trucos para descongelar carne sin poner en riesgo tu salud

Jaldo: Podemos cambiar y elegir qué modelo de Argentina y qué modelo de Tucumán queremos
4

Jaldo: "Podemos cambiar y elegir qué modelo de Argentina y qué modelo de Tucumán queremos"

El caso Las Cejas y el clientelismo estructural
5

El caso Las Cejas y el clientelismo estructural

Tras el escándalo en la Agencia Nacional de Discapacidad, la oposición cargó contra el gobierno de Milei
6

Tras el escándalo en la Agencia Nacional de Discapacidad, la oposición cargó contra el gobierno de Milei

Más Noticias
Ocho horas de tensión: rescatan a un hombre que se arrojó de un puente en Tafí Viejo

Ocho horas de tensión: rescatan a un hombre que se arrojó de un puente en Tafí Viejo

Jaldo: Podemos cambiar y elegir qué modelo de Argentina y qué modelo de Tucumán queremos

Jaldo: "Podemos cambiar y elegir qué modelo de Argentina y qué modelo de Tucumán queremos"

Números de éxito: el programa sorpresa de Mario Pergolini que registró un rating inesperado

Números de éxito: el programa "sorpresa" de Mario Pergolini que registró un rating inesperado

Así está el Indio Solari hoy: la imagen que ilusiona a sus seguidores en Instagram

Así está el Indio Solari hoy: la imagen que ilusiona a sus seguidores en Instagram

Internaron de urgencia a El Polaco: cuál es su diagnóstico y qué pasará con el viaje de egresados de su hija

Internaron de urgencia a El Polaco: cuál es su diagnóstico y qué pasará con el viaje de egresados de su hija

Tres trucos para descongelar carne sin poner en riesgo tu salud

Tres trucos para descongelar carne sin poner en riesgo tu salud

Vínculos de Manzur con una droguería relacionda con el escándalo Andis

Vínculos de Manzur con una droguería relacionda con el escándalo Andis

Acusan a la comisionada de Las Cejas de usar fondos públicos en obras privadas

Acusan a la comisionada de Las Cejas de usar fondos públicos en obras privadas

Comentarios