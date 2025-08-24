Secciones
Cartas de lectores I: en un solo día,141 incendios
Hace 3 Hs

El pico de contaminación del 20 de agosto, registrado por los equipos del Laboratorio de Estudios Atmosféricos que miden material particulado sobre Tucumán, coincidió con el mayor número de focos de fuego detectados en lo que va del mes: 97 en un solo día. Agosto vuelve a consolidarse como el mes con más incendios como lo fue en 2024 y 2023. Mientras que en junio de este año el promedio de quema por día fue de 21 focos, en julio fue de 24 y en agosto se incrementó a 36. Esto se está repitiendo a lo largo de los años casi como patrón estacional. De no mediar una lluvia el pico de contaminación podría repetirse, esta vez con mayor intensidad, ya que solo el día 22 de agosto se produjeron 141 incendios. Estos son focos de incendios desde el 1 al 22 de agosto captado por los satélites de la NASA.

Juan A. González                                                                      

San Juan 158 - Lules

