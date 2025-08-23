Lourdes Arrieta contra Karina Milei: “La superó la ambición por el dinero”

La diputada nacional del nuevo bloque Coherencia, Lourdes Arrieta, lanzó duras críticas contra Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, al sostener que la “superó la ambición por el dinero” en medio de las denuncias por presuntas coimas de laboratorios a funcionarios libertarios.
“A Karina la superó la ambición al dinero. Está involucrada en el tema de las coimas, de las cripto, de los contratos de los Menem. Algo está pasando con PAMI también. Tampoco sabemos qué hay detrás de ANSES”, afirmó la legisladora en declaraciones radiales.
Sospechas sobre financiamiento político
Arrieta también puso bajo la lupa al presidente Javier Milei, al sugerir que pudo haber recibido dinero durante su visita a Chaco, cuando participó en la inauguración del templo evangélico Portal del Cielo, perteneciente a la Iglesia Cristiana Internacional.
“No sabemos si el Presidente recibió dinero cuando fue a la iglesia evangélica en Chaco. Si hubo una ‘ofrenda de amor’ al presidente y si lo habrá recibido Karina. No lo sabemos”, deslizó la diputada.
Ruptura con La Libertad Avanza
La legisladora mendocina oficializó esta semana su salida del bloque de La Libertad Avanza en la Cámara de Diputados. En su lugar, conformó junto a Marcela Pagano (Buenos Aires), Carlos D’Alessandro (San Luis) y Gerardo González (Formosa) un nuevo espacio denominado Coherencia.