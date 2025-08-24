En “Una Argentina a medias”, Julio Saguir expone las asimetrías del país

A partir de un enfoque innovador que combina análisis institucional y teoría de juegos, Saguir propone una lectura estratégica del proceso constituyente argentino, desafiando las narrativas tradicionales centradas en héroes y batallas. Su tesis es clara: durante medio siglo, los intentos de organización nacional fracasaron por las profundas asimetrías entre Buenos Aires y las demás provincias, especialmente en cuanto al control de recursos, la representación política y el uso del poder. Para ello, el libro atraviesa la historia de la formación de Argentina como nación, pueblo y república entre la independencia y 1860. Con rigor académico y una prosa accesible, Una Argentina a Medias recorre los principales hitos de ese período fundacional -Pactos, Congresos y Constituciones- y muestra cómo los acuerdos entre líderes provinciales no lograban sostenerse ante la preeminencia porteña. Más que un problema de ideas o liderazgos, fue un conflicto estructural de poder y distribución. Toda la mirada y narración histórica se sostiene sobre las palabras y argumentos de los mismos congresales -los Fundadores, le llama Saguir- que durante todo ese periodo asistieron a las asambleas constituyentes en la búsqueda de alcanzar la unión a través de un acuerdo constitucional. Es un libro académico que se lee como una novela, llena de tensiones, maniobras, dejando hablar a los protagonistas, argumentar en sus mismas palabras.