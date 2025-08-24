En “Una Argentina a medias”, Julio Saguir expone las asimetrías del país

“Una Argentina a Medias”, un nuevo libro que reinterpreta los debates fundacionales del país desde la ciencia política. Es una obra clave para comprender el fracaso constituyente argentino entre 1810 y 1860 –y dilemas y discusiones que permanecen más de dos siglos después. ¿Por qué la Argentina tardó medio siglo en constituirse como nación? ¿Qué obstáculos reales impidieron una unión estable entre las provincias? ¿Cuál fue el papel de Buenos Aires en este proceso fallido? Estas son algunas de las preguntas que guía “Una Argentina a Medias. Debates constituyentes 1810-1860”, el nuevo libro del politólogo Julio Saguir, publicado por Eudeba.
A partir de un enfoque innovador que combina análisis institucional y teoría de juegos, Saguir propone una lectura estratégica del proceso constituyente argentino, desafiando las narrativas tradicionales centradas en héroes y batallas. Su tesis es clara: durante medio siglo, los intentos de organización nacional fracasaron por las profundas asimetrías entre Buenos Aires y las demás provincias, especialmente en cuanto al control de recursos, la representación política y el uso del poder. Para ello, el libro atraviesa la historia de la formación de Argentina como nación, pueblo y república entre la independencia y 1860. Con rigor académico y una prosa accesible, Una Argentina a Medias recorre los principales hitos de ese período fundacional -Pactos, Congresos y Constituciones- y muestra cómo los acuerdos entre líderes provinciales no lograban sostenerse ante la preeminencia porteña. Más que un problema de ideas o liderazgos, fue un conflicto estructural de poder y distribución. Toda la mirada y narración histórica se sostiene sobre las palabras y argumentos de los mismos congresales -los Fundadores, le llama Saguir- que durante todo ese periodo asistieron a las asambleas constituyentes en la búsqueda de alcanzar la unión a través de un acuerdo constitucional. Es un libro académico que se lee como una novela, llena de tensiones, maniobras, dejando hablar a los protagonistas, argumentar en sus mismas palabras.
La presentación del libro se realizará mañana, a las 18, en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT). Estará a cargo del mismo autor y de dos destacados analistas: el politólogo y consultor Sergio Berensztein y el economista Osvaldo Meloni, quienes realizaran los comentarios críticos de la obra.