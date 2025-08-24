Secciones
›› ESCENARIO

Homo mileium

Homo mileium

¿Está cambiando el Adn argentino? ¿Cuánto de continuidad y cuánto de cambio hay en nosotros y en lo que nos pasa? El nivel de inflación, el precio del dólar y la sombra de la corrupción se conjugan, dentro del escenario político-económico, en las semanas previas a las elecciones.

Daniel Dessein
Por Daniel Dessein Hace 4 Hs
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Temas TucumánBuenos AiresGuillermo FrancellaGobierno nacionalJavier MileiLa Libertad AvanzaUnión por la Patria
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Cristina Kirchner acusó a Milei de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad

Cristina Kirchner acusó a Milei de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad

Karina Milei negó tener un reloj valuado en U$S35.000 y criticó a Pamela David

Karina Milei negó tener un reloj valuado en U$S35.000 y criticó a Pamela David

Rodrigo de Loredo enfrenta un futuro incierto fuera del Congreso tras desacuerdos con la UCR y LLA

Rodrigo de Loredo enfrenta un futuro incierto fuera del Congreso tras desacuerdos con la UCR y LLA

Presuntas coimas en Discapacidad: Francos negó que Spagnuolo haya hablado con Milei sobre los audios

Presuntas coimas en Discapacidad: Francos negó que Spagnuolo haya hablado con Milei sobre los audios

Francos, sobre audios de presuntas coimas: No pongo las manos en el fuego por ningún funcionario

Francos, sobre audios de presuntas coimas: "No pongo las manos en el fuego por ningún funcionario"

Más Noticias
¿Cómo se creó la receta del Chocolate Dubái, el postre más viral del mundo?

¿Cómo se creó la receta del Chocolate Dubái, el postre más viral del mundo?

Caminos del Papa León XIV: la nueva apuesta del Perú para promover el turismo cultural y religioso

Caminos del Papa León XIV: la nueva apuesta del Perú para promover el turismo cultural y religioso

¿Por qué sacamos los pies de las sábanas al dormir? la psicología detrás de un hábito común

¿Por qué sacamos los pies de las sábanas al dormir? la psicología detrás de un hábito común

Estos son los ejercicios más efectivos para bajar la presión arterial, según la ciencia

Estos son los ejercicios más efectivos para bajar la presión arterial, según la ciencia

NBA 2K26 para PlayStation 5 eleva la experiencia con realismo, atmósfera de estadio y novedades de presentación

NBA 2K26 para PlayStation 5 eleva la experiencia con realismo, atmósfera de estadio y novedades de presentación

Tu piel, un espejo de tu salud: qué revelan los cambios en su apariencia

Tu piel, un espejo de tu salud: qué revelan los cambios en su apariencia

Ojeras: por qué aparecen y cómo hacer para eliminar las sombras debajo de los ojos

Ojeras: por qué aparecen y cómo hacer para eliminar las sombras debajo de los ojos

Por qué jóvenes en China pagan para ir a oficinas y fingir que trabajan

Por qué jóvenes en China pagan para ir a oficinas y fingir que trabajan

Comentarios