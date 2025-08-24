Homo mileium
¿Está cambiando el Adn argentino? ¿Cuánto de continuidad y cuánto de cambio hay en nosotros y en lo que nos pasa? El nivel de inflación, el precio del dólar y la sombra de la corrupción se conjugan, dentro del escenario político-económico, en las semanas previas a las elecciones.
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Temas TucumánBuenos AiresGuillermo FrancellaGobierno nacionalJavier MileiLa Libertad AvanzaUnión por la Patria
NOTICIAS RELACIONADAS