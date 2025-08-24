De Sapiens a Augmentus: Crónica del nuevo homo en el que nos estamos convirtiendo

¿Tenés un marcapasos? Sos un ciborg. ¿Tu celular funciona como una extensión de tu memoria, un lóbulo frontal externo donde guardás tus recuerdos? Bienvenido al club. Ya somos ciborgs primitivos. La Era de la Humanidad Aumentada solo está subiendo el volumen. Estamos en un viaje inevitable que fusiona nuestros átomos de carbono con los de silicio. La pregunta no es si nos convertiremos en ciborgs, sino qué tipo de ciborgs elegiremos ser.