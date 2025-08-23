Ocho horas de tensión: rescatan a un hombre que se arrojó de un puente en Tafí Viejo

En Tafí Viejo se vivieron momentos de extrema tensión cuando un hombre de 53 años se tiró de un puente ubicado en calle Maipú al 1.000, en la jurisdicción de Villa Obrera. El operativo estuvo a cargo de la Dirección de Fuerzas Especiales, que desplegó un equipo táctico del Cuerpo Especial de Rescate y Operaciones (CERO), conducido por el oficial subayudante Mariano Castañares.