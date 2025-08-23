Qué zonas climáticas desaparecerán para 2100, según la ciencia

Lo más asombroso es que varios países cambiaron de zona climática. Hungría, por ejemplo, pasó a ser una zona climática diferente y más templada. Otros puntos calientes globales incluyen Europa central, Medio Oriente y Corea del Sur. “Nuestras proyecciones muestran que estas regiones se encuentran entre las que sufrirán los mayores cambios climáticos hasta 2100. Algunas cambiarán de zona más de una vez”, arrojó Albert Van Dijk, profesor de dinámica del agua y el paisaje en la Escuela Fenner de Medio Ambiente y Sociedad de la Universidad Nacional de Australia.