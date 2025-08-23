Qué zonas climáticas desaparecerán para 2100, según la ciencia

El impacto del cambio climático en nuestro planeta es innegable y sus consecuencias se manifiestan de diversas maneras. Un estudio reciente liderado por científicos del King Abdullah University of Science and Technology (KAUST) arrojó luz sobre cambios significativos en la clasificación climática global, según los mapas de Köppen-Geiger.
Una visión detallada del clima global
El análisis realizado por estos investigadores ofrece una visión detallada de las condiciones climáticas pasadas, presentes y futuras a nivel mundial.
Utilizando una metodología que combina datos históricos con proyecciones futuras, los científicos actualizaron los mapas de clasificación climática de Köppen-Geiger, brindando una perspectiva valiosa sobre los cambios que se avecinan.
El sistema de clasificación climática de Köppen-Geiger, desarrollado a principios del siglo XX por el botánico ruso Wladimir Köppen y su colaborador Rudolf Geiger, es una herramienta invaluable para comprender y clasificar los climas del mundo. Sin embargo, la rapidez con la que avanza la crisis climática provocó que estos mapas pierdan precisión con el tiempo. Es fundamental adaptar estas representaciones a las condiciones climáticas actuales para obtener una comprensión más precisa de la situación.
Redibujando el mapa de Köppen para el siglo XXI
El proceso de redibujar el mapa de Köppen no es tarea fácil.
El cambio climático, con un aumento global de temperatura de 1.2°C, generó efectos regionales diversos y complejos. Los investigadores enfrentan el desafío de determinar cómo estos cambios afectan la clasificación climática de diferentes regiones del mundo.
Los resultados del estudio son impactantes. En algunas partes del mundo, las zonas climáticas experimentaron cambios significativos en las últimas décadas. Europa del Este, por ejemplo, pasó de tener inviernos fríos y veranos moderados a experimentar veranos extremadamente calurosos.
Lo más asombroso es que varios países cambiaron de zona climática. Hungría, por ejemplo, pasó a ser una zona climática diferente y más templada. Otros puntos calientes globales incluyen Europa central, Medio Oriente y Corea del Sur. “Nuestras proyecciones muestran que estas regiones se encuentran entre las que sufrirán los mayores cambios climáticos hasta 2100. Algunas cambiarán de zona más de una vez”, arrojó Albert Van Dijk, profesor de dinámica del agua y el paisaje en la Escuela Fenner de Medio Ambiente y Sociedad de la Universidad Nacional de Australia.
Casi una cuarta parte (24%) de Canadá y Rusia ya se trasladaron a otra zona climática desde el primer mapa de Köppen y, se estima que el 39/40% de sus inmensas masas continentales sigan el mismo camino antes de finales de siglo.
Sudáfrica y los países vecinos Eswatini y Lesotho son los que cambian más rápidamente en el hemisferio sur: sus zonas climáticas se desplazaron a lo largo del 28% de su superficie combinada. En Australia, las zonas climáticas ya mutaron en el 14% del país, y se prevé otro 13% durante el resto de este siglo.
Europa del Este, con sus inviernos fríos y veranos cálidos, se volvió una zona mucho más templada, con veranos extremadamente calurosos.
El constante calentamiento global está provocando cambios dramáticos en los ecosistemas naturales, con consecuencias devastadoras como sequías más frecuentes, pérdida de cultivos, escasez de agua y desertificación. Si bien algunos cambios pueden ser beneficiosos en ciertas regiones, como condiciones agrícolas mejoradas, el panorama general es preocupante.