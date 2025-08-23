Balas que pican cerca de Milei: el círculo más íntimo es siempre el blanco más fácil

La cuestión de los laboratorios y el pago de favores por izquierda a la ANMAT y a otros organismos estaba sobre el tapete desde el trágico caso del fentanilo, de distribución ya en tiempos de Milei (habrá que averiguar quién hizo correr que el secretario de Salud, Mario Lugones estaba complicado en el asunto, sobre todo porque su hijo es socio y amigo de Santiago Caputo) y ahora, se suma esto que denuncia un funcionario del mismo gobierno. Por supuesto que se está haciendo lo imposible para desacreditar al personaje, a quien se trata de igualar en materia de sospechas con las que él ha sembrado, algo de manual. Ya se dirá que se vendió al mejor postor o que es un mitómano. El caso hizo recordar al de Mario Pontaquarto, aquel secretario parlamentario del Senado que denunció el caso de “la Banelco” para sacar leyes y que fue denostado hasta el cansancio hasta que se comprobó que decía la verdad.