Liga Tucumana: San Antonio empató y sigue como único líder en la zona Campeonato

La segunda fecha del Torneo Anual de la Primera A de la Liga Tucumana de Fútbol dejó goles, emociones y equipos que empiezan a marcar el pulso del certamen. San Antonio, en su visita a Jorge Newbery, empató 1-1 y se mantiene como único líder del grupo B en la zona Campeonato.
El “Sello rojo” abrió el marcador con Joaquín Quinteros, que anotó por segundo partido consecutivo y atraviesa un gran momento. Pero la reacción del local llegó rápido con el gol de César More, que selló el empate para el “aviador”. Con ese punto, San Antonio sigue arriba en su zona.
En el grupo A, Almirante Brown logró su primera victoria al vencer por 4-2 a Famaillá en Lules. Los dirigidos por Sergio Décima convirtieron a través de Carlos Romero, Alexis López, José Costilla y Daniel Gómez. Para el “Fama”, descontaron Braian Zenteno, de penal, y Gerardo Collante.
La acción continuará este sábado desde las 16. En la zona A, Central Norte recibirá a Unión del Norte en Barrio El Bosque, mientras que en Tafí Viejo jugarán Villa Mitre y Azucarera Argentina. Por la zona B, se enfrentarán Unión Simoca y San Fernando.
En la zona Repechaje también hubo resultados importantes
En el grupo C, Atlético goleó por 4-0 a Atlético Concepción con un gol de Gonzalo Reyes y un triplete de Máximo Pereira.
Por el grupo D, Juventud Unida superó por 1-0 a Alto Verde con un tanto de Facundo Coman, mientras que Lastenia venció 3-1 a Santa Ana gracias a los goles de Nicolás Aragón (2) y Oscar Velardez; Alejandro Lazarte descontó.
Finalmente, en el grupo B, Deportivo Llorens se impuso 2-1 sobre San José con conquistas de Leonardo Salas y Gerardo Campos. El local marcó mediante Esteban Cansino. Hoy la jornada continuará con Deportivo Marapa-Santa Rosa, Santa Lucía-Amalia y Argentinos-La Providencia.