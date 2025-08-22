Realizaron un simulacro de un rescate aéreo en el cerro Ñuñorco Chico: 60 personas participaron del operativo

Del operativo participó además Sergio Puebla, coordinador de Búsqueda y Salvamento de la Secretaría de Transporte de la Nación, dependiente del Ministerio de Economía. “Nuestra empresa brinda servicios de navegación aérea y regularmente trabajamos con provincias y municipios para este tipo de simulacros. Aquí realizamos la simulación de un siniestro aéreo en el cerro Ñuñorco Chico, convocando a distintos medios y organismos para poner en práctica protocolos de búsqueda y rescate. El nivel de preparación del personal tucumano es muy alto”, destacó.