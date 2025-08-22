Realizaron un simulacro de un rescate aéreo en el cerro Ñuñorco Chico: 60 personas participaron del operativo

Un ejercicio de gran magnitud se desarrolló en el cerro Ñuñorco Chico, en Tafí del Valle, donde se recreó el rescate de los tripulantes de un avión siniestrado. El simulacro, coordinado por una empresa estatal nacional de aeronavegación, tuvo como objetivo capacitar a las fuerzas provinciales en procedimientos de búsqueda, salvamento y asistencia médica en situaciones de emergencia.
En total participaron 60 personas: 45 abocadas directamente al rescate y salvamento, mientras que el resto se ocupó de la logística desde el Comando de Emergencias, encargado de las comunicaciones en un terreno complejo por la vegetación.
“El ejercicio consistió en llegar al lugar de un accidente aéreo con seis tripulantes. Primero se trabaja con el protocolo de búsquedas aéreas y, si las condiciones lo permiten, se realiza el rescate. Luego, los pasajeros reciben asistencia médica con la intervención del 107 de Emergentología”, explicó el director de Defensa Civil de Tucumán, ingeniero Fernando Torres.
La capacitación incluyó talleres teóricos y prácticos, con la participación del Grupo CERO, la División Lacustre, Bomberos de la Policía de Tucumán, el Sistema de Bomberos Voluntarios y la Defensa Civil de Tafí del Valle, que coordinó la logística del encuentro. También intervino el área de Aeronáutica de la provincia.
Del operativo participó además Sergio Puebla, coordinador de Búsqueda y Salvamento de la Secretaría de Transporte de la Nación, dependiente del Ministerio de Economía. “Nuestra empresa brinda servicios de navegación aérea y regularmente trabajamos con provincias y municipios para este tipo de simulacros. Aquí realizamos la simulación de un siniestro aéreo en el cerro Ñuñorco Chico, convocando a distintos medios y organismos para poner en práctica protocolos de búsqueda y rescate. El nivel de preparación del personal tucumano es muy alto”, destacó.
Con este tipo de entrenamientos, las fuerzas locales refuerzan su capacidad de respuesta ante posibles emergencias aéreas en zonas de difícil acceso, consolidando la coordinación entre organismos provinciales y nacionales.