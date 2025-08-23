Secciones
OpiniónCartas de lectores

Cartas de lectores: el busto de Yrigoyen en la UCR
Hace 5 Hs

Corría el año 1981 o 1982, la dictadura comenzaba a replegarse, la apertura democrática en ciernes. Algunos jóvenes radicales y veteranos mantenían la llama del radicalismo. Durante 80 años el partido, a nivel local, nunca tuvo casa propia, así que un grupo de entusiastas jóvenes que pertenecíamos a  Franja Morada y dirigentes nos reuníamos con el temor y el riesgo de la época en casa de Hugo Fabio, de Chonchón Mothe, en el estudio de Mariano Arroyo, entre otros. Primero alquilamos la casa de calle Catamarca 851 y luego se compró lo que es la actual sede. Viene este introito histórico, porque a unos nos llama la atención ver desde hace tiempo que la obra que hizo el escultor Herman Langlouis, sin cobrar un centavo, esculpiendo el busto de Hipólito Yrigoyen, está en el piso del patio en el partido; la misma estaba en un pedestal, con placa, fecha y datos de quién fue. Hoy duele, da bronca, indignación, que el mismo esté en el piso desde hace tiempo, recostado en la pared, podrán esgrimir. La figura de Yrigoyen no se merece este trato; viene a mí memoria cuando desde su lecho de enfermo, rodeado de jóvenes, en 1933, con Alvear le preguntaron: ¿y ahora qué? Les contestó “hay que empezar de nuevo, rodeen a Marcelo”, por Alvear. Ojala esto suceda luego del 26 de octubre y se les grabe el mensaje por el bien de la república..

José Luis Avignone                                                           

Marcos Paz 922 - S. M. de Tucumán

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Por qué tu respiración, tu corazón y tu intestino influyen más que tu cabeza
1

Por qué tu respiración, tu corazón y tu intestino influyen más que tu cabeza

Científicos de la Unsam crean un videojuego que ayuda a rehabilitar después de un ACV
2

Científicos de la Unsam crean un videojuego que ayuda a rehabilitar después de un ACV

Según un informe, el origen social pesa más que el mérito en el futuro laboral
3

Según un informe, el origen social pesa más que el mérito en el futuro laboral

Cómo solicitar las becas que forman a líderes políticos en todo el país
4

Cómo solicitar las becas que forman a líderes políticos en todo el país

El ritmo hipnótico del Bolero de Ravel
5

El ritmo hipnótico del Bolero de Ravel

Qué implicaría para los argentinos el cambio de huso horario
6

Qué implicaría para los argentinos el cambio de huso horario

Más Noticias
Actualizan información sobre el estado de Dalbulus maidis en la región

Actualizan información sobre el estado de Dalbulus maidis en la región

Cómo solicitar las becas que forman a líderes políticos en todo el país

Cómo solicitar las becas que forman a líderes políticos en todo el país

Caso Loan: ¿de qué delitos está acusado el psicólogo tucumano Rossi Colombo?

Caso Loan: ¿de qué delitos está acusado el psicólogo tucumano Rossi Colombo?

Números de Oro: tres tucumanos se llevaron el pozo y ya piensan qué hacer con el premio

Números de Oro: tres tucumanos se llevaron el pozo y ya piensan qué hacer con el premio

José Luis Aguirre transmite sus emociones en “Suelto”

José Luis Aguirre transmite sus emociones en “Suelto”

Exposiciones y diálogos sobre la fotografía tucumana

Exposiciones y diálogos sobre la fotografía tucumana

Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir

Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir

El ritmo hipnótico del Bolero de Ravel

El ritmo hipnótico del Bolero de Ravel

Comentarios