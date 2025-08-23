Industria lechera: anuncian para 2025 una producción récord

El presidente del Centro de la Industria Lechera (CIL), Ércole Felippa, dijo que la producción lechera argentina está en franca recuperación después de dos años de caída que complicaba la producción.
“La actividad no es ajena al contexto país, y se vivió un poco las generales de la ley. Sobre todo, porque esta actividad tiene una serie de particularidades que por ahí le dan un toque de diferenciación”, subrayó el dirigente en una entrevista que le realizaron en Radio Chacra Agro Continental.
“Este año, en la Argentina vamos a tener una producción récord de leche, después de dos años consecutivos de bajas en la producción, como consecuencia de distintos factores, como por ejemplo la climática, políticas que realmente han impactado negativamente, tipos de cambios diferenciales, controles de precios, que hicieron que la producción cayera”, enumeró.
El dirigente afirmó que este año se va a recuperar todo lo que se cayó durante 2024 y que el sector alcanzará niveles de producción de leche superiores a los de 2023.
Por otro lado, dijo que, si bien es cierto que el año en curso muestra un incremento del consumo, respecto de 2024, ese aumento cubre en parte la caída que hubo el año pasado, como consecuencia de las cuestiones que han ocurrido en el país. “Pero no obstante este 2025 ya se está viendo una recuperación”, insistió.
Felippa manifestó que la eliminación de retenciones para las exportaciones fue uno de los factores que ayudó. “En nuestra actividad, aproximadamente un 25% de lo que se produce se exporta; al eliminarse definitivamente las retenciones y al no intervenir en el mercado, eso sirvió para que la producción se afianzara”, detalló.