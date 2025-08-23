Secciones
EconomíaRural

Industria lechera: anuncian para 2025 una producción récord

El presidente del CIL, Ércole Felippa, puntualizó que el sector se encuentra en franca recuperación, luego de dos años de caída.

LECHE. Se prevé que este año se recuperará lo que se perdió en todo 2024. LECHE. Se prevé que este año se recuperará lo que se perdió en todo 2024.
Hace 6 Hs

El presidente del Centro de la Industria Lechera (CIL), Ércole Felippa, dijo que la producción lechera argentina está en franca recuperación después de dos años de caída que complicaba la producción.

“La actividad no es ajena al contexto país, y se vivió un poco las generales de la ley. Sobre todo, porque esta actividad tiene una serie de particularidades que por ahí le dan un toque de diferenciación”, subrayó el dirigente en una entrevista que le realizaron en Radio Chacra Agro Continental.

“Este año, en la Argentina vamos a tener una producción récord de leche, después de dos años consecutivos de bajas en la producción, como consecuencia de distintos factores, como por ejemplo la climática, políticas que realmente han impactado negativamente, tipos de cambios diferenciales, controles de precios, que hicieron que la producción cayera”, enumeró.

El dirigente afirmó que este año se va a recuperar todo lo que se cayó durante 2024 y que el sector alcanzará niveles de producción de leche superiores a los de 2023.

Por otro lado, dijo que, si bien es cierto que el año en curso muestra un incremento del consumo, respecto de 2024, ese aumento cubre en parte la caída que hubo el año pasado, como consecuencia de las cuestiones que han ocurrido en el país. “Pero no obstante este 2025 ya se está viendo una recuperación”, insistió.

Felippa manifestó que la eliminación de retenciones para las exportaciones fue uno de los factores que ayudó. “En nuestra actividad, aproximadamente un 25% de lo que se produce se exporta; al eliminarse definitivamente las retenciones y al no intervenir en el mercado, eso sirvió para que la producción se afianzara”, detalló.

Temas El PaísArgentina
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
“Al productor le interesa la tecnología, pero el sistema aún no es lo suficientemente amigable”

“Al productor le interesa la tecnología, pero el sistema aún no es lo suficientemente amigable”

Maní: el país sigue siendo el principal exportador global

Maní: el país sigue siendo el principal exportador global

Avanzar hacia una agricultura más eficiente y sostenible

Avanzar hacia una agricultura más eficiente y sostenible

Destacan la importancia de contar con un asesor agrodigital

Destacan la importancia de contar con un asesor agrodigital

HLB: Pilcomayo recuperó el status de área libre del vector

HLB: Pilcomayo recuperó el status de área libre del vector

Lo más popular
Por qué tu respiración, tu corazón y tu intestino influyen más que tu cabeza
1

Por qué tu respiración, tu corazón y tu intestino influyen más que tu cabeza

Científicos de la Unsam crean un videojuego que ayuda a rehabilitar después de un ACV
2

Científicos de la Unsam crean un videojuego que ayuda a rehabilitar después de un ACV

Según un informe, el origen social pesa más que el mérito en el futuro laboral
3

Según un informe, el origen social pesa más que el mérito en el futuro laboral

Cómo solicitar las becas que forman a líderes políticos en todo el país
4

Cómo solicitar las becas que forman a líderes políticos en todo el país

El ritmo hipnótico del Bolero de Ravel
5

El ritmo hipnótico del Bolero de Ravel

Qué implicaría para los argentinos el cambio de huso horario
6

Qué implicaría para los argentinos el cambio de huso horario

Más Noticias
Actualizan información sobre el estado de Dalbulus maidis en la región

Actualizan información sobre el estado de Dalbulus maidis en la región

Cómo solicitar las becas que forman a líderes políticos en todo el país

Cómo solicitar las becas que forman a líderes políticos en todo el país

Caso Loan: ¿de qué delitos está acusado el psicólogo tucumano Rossi Colombo?

Caso Loan: ¿de qué delitos está acusado el psicólogo tucumano Rossi Colombo?

Números de Oro: tres tucumanos se llevaron el pozo y ya piensan qué hacer con el premio

Números de Oro: tres tucumanos se llevaron el pozo y ya piensan qué hacer con el premio

José Luis Aguirre transmite sus emociones en “Suelto”

José Luis Aguirre transmite sus emociones en “Suelto”

Exposiciones y diálogos sobre la fotografía tucumana

Exposiciones y diálogos sobre la fotografía tucumana

Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir

Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir

El ritmo hipnótico del Bolero de Ravel

El ritmo hipnótico del Bolero de Ravel

Comentarios