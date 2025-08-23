Trigo: el aporte de lluvias de julio resultó clave para la muy buena condición del cultivo

Hace un año, la falta de agua dejaba un 8% de cuadros regulares (unas 100.000 hectáreas) en los trigos de la región; más de la mitad apenas se mantenía en buen estado y un magro 3% en la categoría excelente. Las plantas lucían con poco desarrollo, lejos de cerrar el entresurco, golpeadas por heladas y sequía. Hoy, la realidad es otra. De una superficie implantada de 1,6 M ha, los lotes regulares apenas ocupan el 1% (menos de 20.000 ha) los buenos son un 7% y los muy buenos a excelentes trepan al 93%.