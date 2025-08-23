Sorgo: la cosecha alcanzó alrededor de 3 millones de toneladas

Igual información indica el Monitor de Exportaciones Agroindustriales, elaborado por la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA) de que en los primeros seis meses de 2025, la Argentina exportó por un total de U$S 39.741 millones, de los cuales U$S 23.827 millones correspondieron a las cadenas agroindustriales (CAI). Esto equivale a que U$S 6 de cada U$S 10 que ingresan al país provienen del campo y sus industrias asociadas, en la cual Argentina es número uno en venta de maní, aceite de soja y aceite y jugo de limón, los segundos en harina de soja y yerba mate y los terceros en maíz.