Sorgo: la cosecha alcanzó alrededor de 3 millones de toneladas

Las autoridades de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación difundieron que la campaña de la cosecha de sorgo 2024/2025 alcanzó las 2,9 millones de toneladas, lo que implica un aumento interanual de un 16%.
Esto corresponde a una superficie sembrada de 1 millón de hectáreas, cifra que representa un crecimiento de un 22%, respecto de 2023/2024. Cabe aclarar que en el ámbito nacional el avance de cosecha se acerca al 100%.
Sobre la base de la media del último lustro, las principales provincias productoras son Santa Fe 164.953 ha), Santiago del Estero (120.052 ha), Buenos Aires (118.911 ha), Córdoba (117.224 ha), Entre Ríos (99.723 ha), Chaco (71.742 ha) y La Pampa (36.040 ha).
La Argentina exporta sorgo como grano a 67 países. Del total de los destinos, en los últimos cinco años el principal fue China, con el 89% de las toneladas totales.
Por otro lado, el organismo nacional indico que la Argentina consolidó su posición como el principal exportador global de maní al registrar un 23% del total de las exportaciones mundiales. El país lidera el mercado mundial, y ocupa el quinto lugar en exportación de aceite y de otras preparaciones de maní.
En esta línea, el año pasado las ventas al exterior alcanzaron un récord de U$S 1.190 millones: un 12% más que en 2023. Se trata del valor más alto del período 2002-2024, según datos de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca.
De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), durante el primer semestre de 2025 se exportaron 322.000 toneladas de maní y de sus derivados por U$S 487 millones, un aumento de un 29% en cantidad y de un 14% en valor, respecto de igual período de 2024.
A nivel mundial, China, India y Nigeria son los mayores productores de maní con cáscara. Por su parte, Argentina ocupa el octavo puesto en este ranking, con 1,48 millón de toneladas en 434.000 hectáreas sembradas por unos 900 productores. Se estima que la cadena es responsable de 12.000 puestos de trabajo directos e indirectos, y que casi la totalidad de la producción de maní y sus derivados se destina a la exportación.
Igual información indica el Monitor de Exportaciones Agroindustriales, elaborado por la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA) de que en los primeros seis meses de 2025, la Argentina exportó por un total de U$S 39.741 millones, de los cuales U$S 23.827 millones correspondieron a las cadenas agroindustriales (CAI). Esto equivale a que U$S 6 de cada U$S 10 que ingresan al país provienen del campo y sus industrias asociadas, en la cual Argentina es número uno en venta de maní, aceite de soja y aceite y jugo de limón, los segundos en harina de soja y yerba mate y los terceros en maíz.